Trump: Rusia está dispuesta a poner fin a la guerra en Ucrania

Trump insistió en que el conflicto podría haberse resuelto antes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes desde su residencia en Mar-a-Lago que Rusia está dispuesta a poner fin a la guerra en Ucrania y criticó a Kyiv por su renuencia a negociar. En opinión del líder republicano, el conflicto podría haberse resuelto antes.

“Estoy realmente decepcionado por lo que ha sucedido. He estado observando esto [el conflicto ruso-ucraniano] durante tres años. He oído que [en Ucrania] están molestos por no tener un asiento [en las negociaciones]. Bueno, han tenido un asiento durante tres años y mucho tiempo antes de eso. Esto podría haberse resuelto fácilmente”, señaló Trump mientras los equipos ruso y estadounidense se reunieron en Riad para analizar la crisis. Al mismo tiempo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló con su colega turco Recep Tayyip Erdogan sobre posibles intercambios de prisioneros.

“Rusia quiere hacer algo. Quiere detener la barbarie salvaje”, explicó Trump después de que el equipo de Moscú encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se reuniera con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su delegación. Trump también insinuó que podría reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, en algún momento este mes.

Tanto Moscú como Kyiv deben hacer concesiones para lograr la paz, argumentó Rubio después de conversaciones sin representantes de Ucrania ni de la Unión Europea, como reclamó desde París el presidente francés, Emmanuel Macron. Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania reconocido internacionalmente en 2014, incluida la península de Crimea que anexó unilateralmente en 2014, junto con una gran parte de los separatistas prorrusos del este de Ucrania capturados en combates posteriores, además de tierras que el ejército ruso ha tomado desde la invasión de 2022.

“El objetivo es poner fin a este conflicto de una manera justa, duradera, sostenible y aceptable para todas las partes involucradas”, dijo Rubio. Añadió que estaba “convencido” de que Moscú estaba dispuesta a participar en un “proceso serio” para poner fin a la guerra.

“No sólo nos escuchábamos, sino que nos escuchábamos. Tengo motivos para creer que la parte estadounidense empezó a entender mejor nuestras posiciones”, consideró Lavrov.

Zelensky lleva mucho tiempo exigiendo que se restablezcan las fronteras de su país de 2014, pero los funcionarios estadounidenses han dicho que eso no es realista, como tampoco lo era el objetivo largamente buscado por Kyiv de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Además, Estados Unidos y Rusia acordaron “designar respectivos equipos de alto nivel para empezar a trabajar en un camino para poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible”, dijo la portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce en un comunicado.

Rubio y Lavrov acordaron cuatro principios generales para ayudar a negociar la paz y restablecer una relación bilateral. Decidieron crear un mecanismo de consulta para abordar cuestiones bilaterales y designó equipos de alto nivel para trabajar en el fin sostenible de la guerra. Los funcionarios ucranianos no estuvieron presentes en las conversaciones, lo que provocó críticas de Zelensky, quien afirmó que cualquier negociación de paz debe involucrar a Ucrania, las naciones europeas, Turquía y el Reino Unido.

“Turquía será un anfitrión ideal para las posibles conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en el futuro cercano”, dijo Erdogan.