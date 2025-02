Brasil anuncia su intención de unirse a la OPEP+

Las autoridades brasileñas anunciaron este martes la decisión del país sudamericano de unirse a la Organización de los 13 Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 países observadores, comúnmente conocida como OPEP+. Según el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, la medida estaría en línea con los objetivos de Brasil y no chocaría con sus compromisos ambientales. Brasil participará en la Carta de Cooperación de la OPEP, un foro para discutir las estrategias del mercado petrolero sin obligaciones vinculantes de seguir políticas del cartel como los recortes de producción.

La iniciativa busca ampliar el diálogo sobre el mercado petrolero y promover los biocombustibles. El ministro Silveira pretende utilizar este foro para discutir la financiación de la transición energética con recursos petroleros. A pesar de cierta resistencia dentro del gobierno debido al papel de Brasil como líder en la transición energética global, Silveira justificó la medida afirmando que el petróleo sigue siendo una fuente de energía global crucial. El ministro destacó los esfuerzos de Brasil para aumentar el uso de energía renovable, como la mezcla obligatoria de biodiesel al 25% y las regulaciones de captura de carbono.

Silveira hizo el anuncio en vísperas de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en la ciudad brasileña de Belém en noviembre. “Es un momento histórico para Brasil y la industria energética, que abre un nuevo capítulo en la historia del diálogo y la cooperación en el campo de la energía”, afirmó.

“Es solo un foro para discutir las estrategias de los países productores de petróleo. No debemos avergonzarnos de ser productores de petróleo”, agregó. ”¿Esto crea alguna obligación vinculante para Brasil? No. Literalmente, no. Fue leído y releído en la reunión del CNPE (Consejo Nacional de Política Energética), que es solo una carta, un foro para discutir las estrategias de los países productores de petróleo”, argumentó el ministro.

Asimismo, el gobierno brasileño también anunció su decisión de unirse a la Agencia Internacional de Energía y a la Agencia Internacional de Energías Renovables.