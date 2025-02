Milei asume plena responsabilidad por el escándalo de $LIBRA

“Me comí un cachetazo”, reconoció Milei

El presidente argentino Javier Milei capeó el temporal contra todo pronóstico, no culpó a nadie y asumió plena responsabilidad por su error en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que avaló en redes sociales, tras lo cual perdió más del 95% de su valor. “Fue una cachetada,” reconoció. Se había especulado con que Milei culpara a un asesor por su mal criterio y luego lo despidiera como chivo expiatorio.

“No cometí ningún error, actué de buena fe”, dijo además a Jonatan Viale en una entrevista televisiva durante la cual admitió que los estafadores lo tomaron por sorpresa. “No tengo nada que ocultar y no tengo ningún problema en dar la cara”, agregó. También afirmó que el caso no dañaría su credibilidad global, en particular después de que borró su publicación para evitar más confusión. En opinión de Milei, quienes invirtieron en $LIBRA lo hicieron de manera voluntaria. Agregó que la mayoría de ellos eran ciudadanos chinos o estadounidenses y sólo un 5% eran argentinos. El mandatario también subrayó que el incidente le costó “cero” al Estado argentino.

Además, el Presidente reconoció que sus acciones deben ser revisadas con más cuidado en el futuro. “Tengo algo que aprender de esto. Cuando asumí la presidencia, seguí siendo el mismo de siempre, me abordaron de la misma manera que cuando no era presidente. Esto me demuestra que tengo que levantar los filtros y que no puede ser tan fácil llegar a mí”.

Asimismo, refutó las críticas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) al recordar sus negocios oscuros, por algunos de los cuales ya ha sido condenada. A pesar de ello, el bloque opositor Unión por la Patria (UxP) pretende promover el juicio político. “Están nerviosos porque las encuestas les dan resultados muy bajos”, sostuvo Milei. “Saben que si a este gobierno le va bien, no van a volver”, recalcó. CFK “es la verdadera estafadora y una puta”, continuó antes de asegurar que para el 31 de diciembre de 2025 no habrá más cepo cambiario en el país. “No hay estafa más grande en Argentina que el kirchnerismo”, añadió.

“No tengo miedo de que me tumben. El verdadero Ponzi en Argentina nos llevó al 60% de pobreza. Con la economía creciendo y la inflación al 1% saben que no pueden ganar. Van a defender el status quo”, apuntó también.

Además, se presentaron numerosas denuncias penales contra él tanto en Argentina como en Estados Unidos. “Tarde o temprano, caerá la espuma y se revelará la verdad: cuán baja y miserable es la política tradicional”, argumentó Milei.

El jefe de Estado contó que conoció a Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, en octubre de 2024 en la Casa Rosada: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para financiar a emprendedores que, por una cuestión de informalidad, no tienen con qué financiarse”.