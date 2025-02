Difunden video de asesor recortando la entrevista de Milei

“Entiendo que te puede causar un kilombo judicial”, admitió Viale ante la intervención del asesor

El lunes por la noche, se filtró un video en X de un asesor -presumiblemente Santiago Caputo- cortando la entrevista del presidente Javier Milei con Jonatan Viale para quitarle algunas partes incómodas. “Te puede causar un kilombo judicial”, admite Viale al aceptar la interrupción mientras el jefe de Estado buscaba explicar su versión del escándalo de la criptomoneda $LIBRA en TN en un ambiente amistoso. La parte polémica de la entrevista se transmitió en vivo a través de YouTube.

Cuando la conversación viró hacia que la cuenta de Milei en X era de carácter personal y no la del Presidente como lo mostraría su biografía, el asesor intervino para cambiar el rumbo. “Es bueno que lo señales como ciudadano porque yo tuiteé desde mi cuenta personal”, dijo Milei, intentando que esas publicaciones polémicas no fueran las del Presidente sino las de un ciudadano más.

1.

Así le dan órdenes a @JonatanViale



Nunca vi algo como esto.

Frena la conversación porque le dicen que puede complicar judicialmente a @JMilei . Eso es encubrimiento.



Y queda todo grabado.

Vean hasta el final.



Así manejan a sus comunicadores institucionales. Dejen de… pic.twitter.com/LFFE0Ubkp2 — ari lijalad (@arilijalad) February 18, 2025

Asimismo, el mandatario bromeó sobre las preguntas previamente acordadas, y Viale dijo que las tenía todas escritas -en las hojas de papel que tenía en sus manos- y aprobadas por el vocero Manuel Adorni, la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei y Caputo. Luego calculó que la entrevista de esa manera podría llevar a algunas repercusiones judiciales. La intervención del asesor y la posterior instrucción de “volver a preguntar por $LIBRA” no fueron transmitidas por TN, sino capturadas en una transmisión en vivo por YouTube, lo que generó más controversia sobre el contenido de la entrevista sin editar. Fue la primera aparición de Milei después de que estallara el criptofiasco. Incluso detuvo su prolífica producción en las redes sociales.

Sobre los futuros pasos legales del Gobierno argentino, Milei dijo que esa parte no estaba entre sus especialidades y que la persona indicada para responder eso era el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Milei insistió entonces en que “no tengo nada que ocultar, no hice nada malo”. Sostuvo, además, que no fueron 44.000 las personas perjudicadas por la estafa, ya que esa cifra ha sido inflada por bots. Consideró que “en el mejor de los casos”, habría unas 5.000 personas afectadas y no más de “5” argentinos.

“Los que entraron allí” lo hicieron “voluntariamente”, insistió Milei. “Si vas al Casino y perdés plata...”