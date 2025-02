El presidente argentino Milei promociona una estafa de criptomonedas y luego retracta su apoyo

El presidente argentino, Javier Milei, ha admitido haber promocionado la criptomoneda $Libra, cuyo valor se disparó antes de desplomarse en cuestión de horas, dejando a los inversores con cuantiosas pérdidas. Milei borró posteriormente su publicación y afirmó que desconocía la naturaleza cuestionable del proyecto.

“¡¡¡La Argentina liberal crece!!!”. Milei publicó en X a sus 3,8 millones de seguidores, enlazando al token $Libra, un proyecto supuestamente destinado a financiar empresas argentinas. El apoyo hizo que el token subiera a 4,70 dólares antes de desplomarse a 0,19 dólares en cuestión de horas. Los expertos describieron el suceso como un “tirón de alfombra”, una clásica estafa criptográfica en la que los primeros inversores cobran a expensas de los últimos compradores.

Ante las crecientes críticas, Milei borró el post e intentó aclarar: “No he participado en esta iniciativa privada. Desconocía los detalles del proyecto y, tras saber más, decidí no seguir promocionándolo.” Sin embargo, también arremetió contra los adversarios políticos, llamándolos “sucias ratas de la casta política”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…