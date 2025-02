Llegan a Montevideo los restos del soldado uruguayo caído en el Congo

“Lo último que nos dijo fue que nos quería”, reconoció la viuda del militar

Los restos del soldado uruguayo Rodolfo Cipriano Álvarez Suárez, caído en acción en la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) MONUSCO en la República Democrática del Congo, llegaron este jueves a Montevideo. Se realizó una ceremonia en la Base Aérea Nº 1, a la que asistieron el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros Armando Castaingdebat (Defensa) y Omar Paganini (Relaciones Exteriores), entre otros altos funcionarios.

En el acto también participó Sandra Lazo, designada por el presidente electo Yamandú Orsi para ser la próxima ministra de Defensa a partir del 1 de marzo. “Creo que el hecho de que estemos los dos aquí es una muestra de que las misiones de paz en Uruguay son una política institucional. Hoy estamos atravesando un momento duro”, dijo Castaingdebat a los periodistas.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a Santa Clara del Olimar, en el departamento (provincia) de Treinta y Tres, para su sepultura. A Álvarez Suárez le sobreviven su pareja y sus dos hijas, una de cuatro años y otra de cuatro meses, a la que nunca conoció porque nació mientras él estaba en el extranjero. Su viuda, Dolly Da Fonseca, comentó que el militar era su héroe por salvar vidas inocentes.

“Ahora hemos tenido una conversación difícil con la familia. Les explicamos que estamos en medio de conversaciones con las Naciones Unidas, pero estamos buscando que sea lo más pronto posible. La familia está destruida, tratando de encontrar una explicación a algo que no tiene explicación. Aunque esto está dentro de las posibilidades, siempre es difícil de aceptar. Nosotros, como Estado, damos respaldo y apoyo a una familia que está destruida, con una niña de cuatro meses y una niña de cuatro años”, señaló también Castaingdebat.

“Estamos acompañando a la familia, como debe ser, desde el punto de vista institucional y humano. Es admirable la entereza en el dolor de su compañera de vida [y] sus hijas. Son momentos en los que es necesario generar confianza en los familiares de que se están dando los pasos necesarios a nivel diplomático, político y militar para que los reemplazos se puedan llevar a cabo. Sobran las palabras en un momento como este, vale más el abrazo apretado y la empatía que se debe sentir, y también el agradecimiento desde el punto de vista de la misión que cumplen estos muchachos cuando salen a representar al Estado en situaciones como esta”, argumentó Lazo. Álvarez Suárez ya había participado en una misión de paz en Siria.

“Lo último que nos dijo fue que nos amaba”, recalcó Da Fonseca. “Es mi héroe, lo dio todo hasta el final. Lo voy a extrañar mucho, pero salvó muchas vidas inocentes”, reconoció. ”El 25 de enero me llamó sobre las 17.30 y debió cortar sobre las 18.05. Le pregunté si estaban cerca (los rebeldes del M23) y me dijo que no, que estaban a 17 kilómetros“. Lo último que le dijo fue ”Cuídate. Te quiero mucho, cuando llegue a la base te llamaré”. Horas después recibió una llamada del teniente coronel diciéndole que el vehículo había sido atacado y su marido había muerto en el acto.