Casa Blanca excluye a AP por política sobre cambio de nombre del Golfo

Una agencia de noticias global debe “garantizar que los nombres de los lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todos los públicos”, insistió The Associated Press (Imagen: Google Map)

Un cronista del servicio de noticias Associated Press (AP), con 178 años de existencia, fue excluido de un evento en la Casa Blanca el martes debido a que el medio no adoptó el nombre “Golfo de América” ​​en referencia a esa parte del Mar Caribe conocida anteriormente como “Golfo de México” y rebautizada por el presidente estadounidense Donald Trump poco después de su juramentación el pasado 20 de enero.

Según la editora en jefe de AP, Julie Pace, la administración republicana advirtió a la agencia de noticias más grande del país -fundada el 22 de mayo de 1846 por cinco diarios de la ciudad de Nueva York para compartir el costo de cubrir la guerra entre México y Estados Unidos- que se aplicarían restricciones por no cumplir con las pautas del gobierno.

En consecuencia, la AP calificó la medida como una violación de los derechos de la Primera Enmienda. Por su parte, La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y el Club Nacional de Prensa también subrayaron la necesidad de la libertad de prensa.

Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), lleva tiempo enarbolando las banderas de su campaña contra los “medios tradicionales”, que, según él, son parciales y no creíbles, al tiempo que afirma que las plataformas sociales como X (de la que es propietario) son los servicios de noticias del siglo XXI.

Después de la orden ejecutiva de Trump que rebautiza el Golfo de México, la AP declaró que seguiría utilizando el nombre original porque la medida de Trump “sólo era válida dentro de los Estados Unidos” y, por lo tanto, una agencia de noticias global debería “garantizar que los nombres de los lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todos los públicos”. En su orden ejecutiva, Trump también rebautizó el pico más alto de América del Norte en Alaska, Denali, como Monte McKinley.

“Como organización de noticias global, The Associated Press informa a miles de millones de personas en todo el mundo todos los días con periodismo factual y no partidista”, señaló la agencia. “Es alarmante que la administración Trump castigue a la AP por su periodismo independiente”.

Trump, que anunció durante este último fin de semana que el 9 de febrero sería el primer “Día del Golfo de América”, dio al Departamento del Interior 30 días para implementar “todas las medidas apropiadas” para adoptar el cambio.

El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Eugene Daniels, dijo que su organización apoyaba la postura de AP. “En la relación entre la prensa y la Oficina del Presidente, la cobertura y los estándares son competencia exclusiva de las organizaciones individuales”, explicó. “La Casa Blanca no puede dictar cómo las organizaciones de noticias informan las noticias, ni debe penalizar a los periodistas en ejercicio porque no esté conforme con las decisiones de sus editores. La medida de la administración de prohibir a un reportero de The Associated Press la presencia en un evento oficial abierto a la cobertura de noticias hoy es inaceptable”.

Mientras tanto, el Club Nacional de Prensa con sede en Washington DC destacó que las acciones del martes de la Casa Blanca eran “un ataque directo a la libertad de prensa” porque “ninguna administración puede decidir a los periodistas cómo hacer su trabajo”.