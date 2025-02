Alckmin impulsará el regreso de cuotas de importación de acero en EE.UU.

“No hay una guerra impositiva, hay un entendimiento basado en el interés público”, subrayó Alckmin

El vicepresidente brasileño y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, defendió este miércoles el establecimiento de cuotas de exención para el envío de acero y aluminio a Estados Unidos, como ocurrió durante el anterior Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).

De esta forma, el mayor país de Sudamérica podría exportar una determinada cantidad de acero y aluminio sin pagar la totalidad de los aranceles del 25% que anunció la administración republicana días atrás. Alckmin también dijo que intentará negociar con las autoridades estadounidenses los términos del nuevo impuesto a las importaciones.

“Siempre es una buena manera de buscar una situación de ganar-ganar”, dijo Alckmin tras un acto en el Palacio de Planalto, al tiempo que recordó también que Estados Unidos tiene un superávit de 7.200 millones de dólares con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios de los que compra. Además, el impuesto final de importación de Brasil a productos estadounidenses es muy bajo, del 2,7%, ya que muchos productos tienen una tasa cero, como maquinarias y equipos.

“Por eso vamos a hablar para llegar a un buen entendimiento. No hay una guerra impositiva, hay un entendimiento basado en el interés público”, subrayó Alckmin.

“[El impuesto] no fue contra Brasil. La tasa que se impuso fue para todo el mundo. Por lo tanto, no fue discriminatorio. Estados Unidos es un socio comercial importante para Brasil, no es el más grande, el más grande es China, pero es donde exportamos [equipos con] valor agregado, aviones, equipos y, por otro lado, es el mayor inversor en Brasil”, dijo también Alckmin.

Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles al acero y al aluminio, pero luego concedió cuotas de exención a socios, entre ellos Canadá, México y Brasil, los principales proveedores de estos productos a Estados Unidos. La intención de Brasil es mantener las cuotas hasta hoy, señaló Alckmin. “Esto es de todos los días. Todos los días hay problemas de cambios arancelarios. El camino a seguir es el diálogo y vamos a acudir al gobierno de Estados Unidos para encontrar la mejor solución”, añadió.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo la semana pasada que Brasil podría aplicar la ley de reciprocidad aumentando los aranceles a los productos estadounidenses consumidos en Brasil. “La mínima decencia que merece un gobierno es utilizar la ley de reciprocidad”, dijo en una entrevista radial en Minas Gerais.

Según la Administración de Comercio Internacional del gobierno estadounidense, Brasil fue el segundo mayor proveedor de acero en 2024, solo superado por Canadá. Por su parte, una encuesta del Instituto Brasileño del Acero, basada en datos oficiales, mostró que Estados Unidos fue el principal destino del acero del país, representando el 49% de todo el acero exportado en 2023. (Fuente: Agencia Brasil)