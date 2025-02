Argentina: el dólar no está atrasado, afirma Caputo

El ministro de Economía de Argentina, Luis 'Toto' Caputo, insistió este martes en que el dólar no se está quedando atrás frente al peso y mencionó que un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) está a punto de concretarse. Hizo esas declaraciones en medio de resultados negativos en la bolsa local y frente a un resurgimiento del riesgo país tras declaraciones del presidente Javier Milei de que no se vislumbra una devaluación y que el gobierno no tiene intenciones de modificar la actual ley de jubilaciones.

Asimismo, Caputo señaló que el mundo destacó los logros económicos de la administración libertaria y negó cualquier desencuentro con el mandatario, aunque admitió que había escuchado esos rumores durante el fin de semana. Pero “eso es mentira y lo contrario de lo que está sucediendo”, enfatizó. “Con Javier Milei tenemos la mejor relación que un ministro de Economía haya tenido con un presidente”.

También anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero se ubicará en un 2,3% una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dé a conocer este jueves las cifras oficiales. Será la inflación más baja desde que Milei asumió en diciembre de 2023, pronosticó el funcionario.

“Está alrededor de lo que predijo el mercado, que en base a las expectativas está en el orden del 2,3%, y creo que debe estar alrededor de eso, por lo que será nuestro mínimo”, subrayó Caputo, quien también afirmó que la oposición kirchnerista está “desesperada” por ver desmoronarse al Gobierno. “El kirchnerismo ha pagado a periodistas para que mientan porque necesitan que al país le vaya mal”, argumentó. “Nadie puede negar que hoy el país está mejor”.

Sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), Caputo admitió que no hace “caso” a lo que ella dice. “Cristina quiere demostrar que sabe de economía” aunque el gobierno anterior le legó al actual “la situación económica más caótica de la historia”. Caputo destacó además que es “necesario luchar contra el empleo informal” y, para ello, “es muy importante la reforma laboral”.

A su juicio, detrás de la caída de acciones y bonos del martes estuvo “una comprensible toma de ganancias”. Según el ministro, “lo que pasó en el mercado es que se anticipó el pago de los cupones de enero; muchos pensaron que ese dinero se iba a reinvertir y que eso iba a generar un aumento mayor” pero “en el último bimestre hubo una suba muy fuerte de bonos y acciones y ahora estamos viendo unas tomas de ganancias muy comprensibles”.

“Viajamos por el mundo y no hay más que reconocimientos y elogios. Vienen premios Nobel a la Argentina, como Thomas Sargent o Arthur Laffer, y todos los comentarios son siempre elogiosos”, insistió Caputo al tiempo que aseguró que los economistas que cuestionan al Gobierno son siempre los mismos, movidos por “intereses políticos” u otros “a los que les importa un bledo”.

El acuerdo con el FMI se firmará antes de mayo. “Hemos acordado prácticamente todo, todavía falta la letra chica”, evaluó, admitiendo que esos fondos frescos permitirán levantar el cepo cambiario.

Por otro lado, el nuevo acuerdo significa “dinero nuevo pero no deuda nueva porque ese dinero va a entrar al Tesoro para recomprar deuda del Banco Central y recapitalizar”, explicó el ministro. “Lo que cambia es el acreedor; cambia la deuda intrasector público por deuda con el FMI”, que “es una de las tres condiciones que nos habíamos puesto para estar listos para salir de las restricciones cambiarias”.