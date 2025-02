Trump aplica aranceles del 25% a importaciones de acero y aluminio

“Todo el acero que entre en Estados Unidos tendrá que tener un arancel del 25%. El aluminio también. 25% para ambos”, explicó Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este fin de semana que se aplicarán aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio con efecto inmediato. “Cualquier acero que entre en Estados Unidos tendrá que tener un arancel del 25%. También el aluminio. 25% para ambos”, dijo Trump a bordo del Air Force One camino del Super Bowl en Nueva Orleans. “Es muy sencillo. Si nos cobran, les cobramos”, continuó. “Si nos cobran el 130% y nosotros no les cobramos nada, así no va a funcionar”.

Trump también dejó claro que la medida era válida “para todos los países”. Además, anunció que podría gravar la importación de chips semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas y que habrá aranceles recíprocos a partir de la próxima semana para los países que anunciaron aumentos de aranceles para Estados Unidos en represalia a los aumentados por Washington. El 1 de febrero, Trump anunció aranceles del 10% a los productos de China y también aranceles del 25% para Canadá y México, aunque luego hizo una pausa en estos últimos mientras se negocian acuerdos bilaterales más abarcativos.

Asiimismo, el líder republicano dijo que este lunes se darían a conocer más detalles. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso aranceles del 25% al ​​acero y del 10% al aluminio, pero luego otorgó cuotas libres de impuestos a varios socios comerciales, incluidos Brasil, Canadá y México.

Trump ya ha admitido que “definitivamente” impondrá aranceles a las importaciones de la Unión Europea (UE). “La UE nos trató terriblemente”, dijo Trump. “No se llevan nuestros autos, no se llevan nuestros productos agrícolas, esencialmente no se llevan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la UE. Así que vamos a hacer algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza”, enfatizó.

La semana pasada, Trump también admitió que estaba considerando imponer aranceles a varios países para igualar las tasas aplicadas a las exportaciones estadounidenses. “La semana que viene anunciaré aranceles recíprocos para que se nos trate en igualdad de condiciones con otros países”, explicó. “No queremos más ni menos. Así que lo anunciaré la semana que viene, junto con muchas otras cosas”.