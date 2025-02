Milei ahora quiere que Argentina abandone el Acuerdo de París

El gobierno de Milei sigue dando pasos para contrarrestar las medidas progresistas adoptadas durante las administraciones anteriores

Tras retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente argentino Javier Milei admitió este iércoles en una entrevista con un medio francés que tenía la intención de retirarse del Acuerdo de París de 2015 que limita las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que aumente la temperatura del planeta. “La agenda ambientalista es un verdadero fraude”, dijo Milei, haciéndose eco de declaraciones similares recientes del presidente estadounidense Donald Trump. Para retirarse del Acuerdo de París, la Ley 27.270 tendría que ser derogada por el Congreso.

Consultado por Le Point sobre si Argentina podría salirse del Acuerdo de París, Milei respondió: “Sí, lo estoy considerando porque no adhiero a la agenda ambientalista. Para mí es un verdadero fraude. El tema del cambio climático, tal como está planteado, es incorrecto. Es decir, el tema del calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia del ser humano. Es un problema del ciclo de temperaturas del planeta. Hasta donde sabemos, este es el quinto ciclo de altas temperaturas. En los cuatro anteriores, el ser humano no estaba presente”.

En opinión de Milei, estos planteamientos están “inspirados en lo que yo llamo neomarxismo, o marxismo cultural, o posmarxismo, que es básicamente pensamiento progresista”.

“No se trata ni más ni menos que de esta línea del opresor y el oprimido, donde el opresor es el ser humano y el oprimido es el medio ambiente”, explicó también para lluego referirse a “una agenda absolutamente sangrienta y asesina, que es la del aborto”, por lo que “aplaudo fervientemente la decisión de Trump de quitarle el financiamiento a los muchos artículos académicos sobre el tema del cambio climático”.

“Esa era la censura 'woke' que he estado denunciando en el Foro [Económico Mundial] de Davos. Si no hablabas del cambio climático, te etiquetaban de terraplanista o de teórico de la conspiración y como consecuencia te tachaban, te censuraban, te silenciaban. Eso es violencia 'woke' y censura”, agregó.

También este miércoles, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que la administración libertaria buscaría introducir cambios a la llamada Ley de Identidad de Género. Estas modificaciones consistirían básicamente en prohibir a las personas menores de 18 años hacerse cirugías reafirmantes corporales o tratamientos hormonales. Además, los menores de edad no podrán cambiar su nombre y su sexo (género) autopercibido hasta que cumplan esa edad.

“La Ley de Identidad de Género permite hoy a las personas someterse a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adaptar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifican. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en 2012, no sólo permite esto no sólo para los adultos sino también para los menores de 18 años”, argumentó Adorni.

“Así, los menores de edad que lo deseen pueden hoy someterse a tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo de acuerdo a cómo se perciben a sí mismos. Además, aunque necesitan el consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no darlo, puede recurrir a un juez para que lo autorice”, añadió el Portavoz al tiempo que señaló que esos procedimientos suponían un grave riesgo para la salud porque implicaban “una interrupción en su proceso madurativo”. Además, los efectos de estos tratamientos son en la mayoría de los casos irreversibles. “Países pioneros en el cambio de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia e incluso recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás al prohibir que los menores se sometan a estos procesos por considerarlos irreversibles y con consecuencias devastadoras a largo plazo”, señaló también Adorni.

“Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, está orientada a garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esa dirección”, continuó.

A partir de ahora, los prestadores de salud “ya no tendrán que garantizar este tipo de prácticas” ni incluirlas en su Plan Médico Obligatorio (PMO), explicó el Ministerio de Salud de la Nación.

Este anuncio se produjo después y a pesar de la marcha del Orgullo Gay del sábado pasado de la comunidad LGBTQI+ y sus simpatizantes, entre ellos destacados líderes de la oposición política.

La Oficina del Presidente (OPRA) emitió un comunicado este miércoles anunciando la decisión de Milei al respecto. “La ideología de género llevada al extremo y aplicada a los niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye un auténtico abuso infantil. Los niños no tienen la madurez cognitiva para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos sanos y son susceptibles de causar infertilidad”, reza el documento.