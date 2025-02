Argentina se va de la OMS

Irse de la OMS no significa irse de la OPS, explicó el ministro de Salud Mario Lugones

El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, anunció este miércoles durante su conferencia de prensa matutina que su país seguirá los pasos de Donald Trump y se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde su participación implicaba desembolsos por unos 10 millones de dólares anuales.

“Quería ratificarles que el presidente [Javier] Milei instruyó al canciller [Gerardo Werthein] para que retire la participación argentina de la Organización Mundial de la Salud”, subrayó Adorni al tiempo que señaló que la decisión del mandatario se fundaba en “profundas diferencias” con el organismo de las Naciones Unidas (ONU), en particular durante la pandemia del Covid-19.

Adorni también criticó la gestión del ex presidente Alberto Fernández por la forma en que manejó la crisis sanitaria, llevándonos “al encierro más largo de la historia de la humanidad”.

“La falta de independencia política frente a algunos Estados” sería otro de los motivos del reclamo de Milei. “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía y mucho menos en nuestra salud”, explicó además Adorni. Asimismo, indicó que la salida de la OMS no implicaría ninguna “pérdida de fondos para el país” ni afectaría de otro modo la calidad de los servicios médicos. Por el contrario, le daría a la Argentina mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas a los intereses del país.

“A pedido del Presidente @JMilei, hemos iniciado los trámites para que Argentina deje de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, ni en nuestra salud”, publicó en X el ministro de Salud, Mario Lugones. “Argentina no recibe financiamiento de la OMS y si bien algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se realizan a través de [la Organización Panamericana de la Salud] OPS”, agregó.

El ministro también aclaró que “salir de la OMS no significa salir de la OPS, que es preexistente y depende de la [Organización de Estados Americanos] OEA”.

Por su parte, la OMS ya ha reconocido que la baja de EEUU “agravó nuestra situación financiera, y sabemos que ha generado una gran preocupación e incertidumbre entre el personal de la OMS”, dijo en un comunicado el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esta semana Trump ordenó a todas las agencias federales pausar “futuras transferencias de fondos, apoyo o recursos del gobierno estadounidense a la OMS” porque “nos estafó.”

La semana pasada, la administración de Milei explicó el alcance de sus recortes “con motosierra” del gasto público en materia de salud, en particular los relativos a las Direcciones de VIH y Vacunas, que estaban “sobredimensionadas.” El Ministerio de Salud subrayó que la “reestructuración” en curso “no afectaría al funcionamiento ni al cumplimiento de las responsabilidades [del Estado]”.

“Decidimos no renovar muchos contratos de las direcciones de VIH y Vacunas porque estamos convencidos de que tenemos que armar equipos de trabajo de otra manera: evitar las compras directas a un solo proveedor, evitar tirar vacunas e insumos por millones y millones de dólares. Necesitamos nuevos equipos para los nuevos desafíos, no más de lo que se ha demostrado que no funcionó”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud citadas por Crónica.

“Sólo en vacunas antigripales, entre 2021 y 2023, se dilapidaron 12,3 millones de dólares”, agregaron las fuentes. Este año “se evitará la destrucción de 2,9 millones de vacunas” por un valor de 16 millones de dólares”.