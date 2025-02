Uruguay exporta 6% más que el año anterior

La carne vacuna por sí sola representó ventas por US$ 202 millones

Las exportaciones de Uruguay sumaron el mes pasado US$ 912 millones, según un informe difundido esta semana en Montevideo por el Instituto Uruguay XXI. Carne vacuna, celulosa, lácteos y arroz fueron los principales rubros que impulsaron este logro, con un aumento interanual del 6%.

La carne de res por sí sola representó ventas por US$ 202 millones, lo que representa el 22% del total exportado, tras un aumento interanual del 15% en valor y un crecimiento del 1% en volumen.

Estados Unidos fue el principal destino, con compras por US$ 77 millones, lo que representa el 38% de las ventas totales a ese país. Por su parte, China registró una caída del 20% hasta llegar a los US$ 54 millones, mientras que la Unión Europea (UE) se ubicó en tercer lugar con US$ 33 millones (ó 16% del total de las exportaciones de carne vacuna, lo que también representó un aumento interanual del 46%).

La celulosa fue el segundo producto con una participación del 15% en los ingresos por US$ 135 millones, o 9% menos que en 2024 luego de que se vendieran al exterior 259.542 toneladas, principalmente a la UE, donde las compras cuadriplicaron las de enero de 2024 hasta alcanzar los US$ 66 millones (49% del total exportado). Con una participación del 45%, China fue el segundo destino de esta categoría. Por su parte, los lácteos reportaron un aumento interanual del 2% y US$ 77 millones exportados, principalmente a Argelia (31% de las ventas, lo que representa US$ 24 millones), un crecimiento del 40% respecto de 2024.

Brasil, con una caída interanual del 22%, se ubicó en segundo lugar con compras por US$ 22 millones. El mayor país de Sudamérica representó el 29% de las exportaciones lácteas, seguido por Mauritania con compras por US$ 4 millones. El principal producto exportado en esta categoría siguió siendo la leche entera en polvo (US$ 52 millones), seguida de la mantequilla (US$ 9 millones).

Las exportaciones de arroz totalizaron US$ 68 millones, y fueron el cuarto producto más exportado en 2025 tras un crecimiento interanual del 83%. Costa Rica fue el principal destino, con una participación del 20% y US$ 14 millones.

En términos generales, Brasil fue el principal destino de las ventas de Uruguay al exterior (18%) con envíos por US$ 169 millones, una caída del 6% respecto al mismo mes del año anterior.

Le siguió China con ventas por US$ 153 millones, una caída del 24% respecto a 2024 por menores ventas de celulosa.

La UE se consolidó como un destino clave para los productos uruguayos (15% de las ventas totales al exterior) ya que las transacciones se duplicaron en comparación interanual para alcanzar los US$ 139 millones. La celulosa fue el principal producto, con ventas de carne vacuna que registraron una mejora del 46% para alcanzar los US$ 33 millones.

En cuarto y quinto lugar, respectivamente, se ubicaron Estados Unidos y Argentina.