Falklands: poblaciones de aves marinas estables pero fluctuantes, gripe aviar ha hecho estragos

Para monitorear aves marinas se pueden utilizar una variedad de métodos, desde el conteo a la vista por personas en sus colonias o mediante fotos aereas. Foto: Falklands Conservation

Las poblaciones de aves marinas en las Islas Falkland están estables pero fluctuantes con números menores a los del año pasado pero superiores cuando se les compara a promedios anuales, tal la observación que se desprende del Programa de Monitoreo de Aves Marinas, FISMP, que se viene realizando desde 1989 relativo al censo de diferentes especies, por parte de la entidad medio ambientalista Falklands Conservation.

La ecologista de aves marinas Amanda Kuepfer explico la actividad desplegada, “el monitoreo nos proporciona la información requerida para identificar como se vienen desarrollando, y nos proporciona los indicios para comprender que está sucediendo con las distintas poblaciones. Para proteger nuestras aves marinas, se precisan acciones para reducir las amenazas”.



Hay muchas amenazas que afectar las aves marinas, desde la interacción con la pesca, depredación, disponibilidad de alimentación, las enfermedades.



“La crisis climática está identificada como la amenaza urgente más significativa y de gran alcance para las aves marinas en las Falklands, muchas veces presentando amenazas que resultan difícil de mitigar”



Empero medidas tales como mejorar sus hábitats y remoción de elementos depredadores están ayudando. El más reciente informe publicado de FISMP, analizando 2023/24 reconoce una nueva amenaza, el impacto de la gripe aviar.



“Tuvimos una temporada realmente mala en los islotes de Steeple Jason pues la colonia estuvo muy impactada por la gripe aviar. Pudimos comprobar la razón por la cual hubo tan baja producción de huevos fértiles y polluelos, la gripe aviar. Aunque a veces no queda muy claro ya que pueden haber tantas otras razones.”



Otro factor, un escalón más abajo, por tener menor número de parejas reproductoras y exitosas puede explicarse pues la última temporada fue la del año de El Niño, fenómeno que refiere al calentamiento del océano o con temperaturas por encima de lo normal de la superficie del mar, lo cual a su vez afecta la disponibilidad de alimentos para las aves marinas.



“Parecería que fenómenos como El Niño tienden a afectar negativamente a las aves marinas por la falta de suficiente disponibilidad de alimentos,” explico Amanda.



El programa de monitoreo a largo plazo significa que Falklands Conservation puede evaluar la producción de polluelos, como sucede en años de El Niño, y estas tendencias pueden vincularse, “a las predicciones climáticas que indican o pueden indicar una mayor regularidad de este fenómeno que es mala noticia para aves marinas”



Otras tendencias que se ha podido relevar es que el ciclo de algunas especies flota naturalmente entre declinación y crecimiento. Al respecto de las parejas de pingüinos Rockhopper del Sur y Gentoo, según Amanda actualmente se encuentran en el proceso de declinación, algo que se ha visto suceder en años anteriores previo a que sus números vuelvan a crecer.



“Por ahora no nos hemos preocupado demasiado, pero este año estamos en el punto en que deseamos ver un incremento en sus números nuevamente.”



Amanda si expreso temor que la gripe aviar puede que signifique que los Gentoo sigan declinando, “y tantas colonias de ellos han sido afectadas, y así lo vemos en las parejas reproductoras, pues les hacemos pruebas con hisopos para saber las causas de la muerte”



“Hay tantas presiones distintas sobre las aves marinas y a menudo interactúan simultáneamente. Si hubiese suficiente comida, quizá puedan defenderse mejor contra las enfermedades”.



El programa de FISMP en la última temporada monitoreo unas diez especies incluyendo por primera vez a pardelas sombrías y petreles de barbijo blanco.



El censo de esas especies especificas se repetirá cada cinco años, ya que se trata de aves marinas que anidan soterrados y la información recogida de los monitoreo se juntan para los estimativos de dichas poblaciones. Con la suma del petrel de barbijo blanco el FISMP ahora alcanza a todas las especies ACAP, (Conservation Area Project) sobre las cuales las Falklands tienen una obligación de monitorear e informar.



Si bien el cometido del censo es monitorear dichas poblaciones, los datos pueden utilizarse para otras investigaciones, tales como la identificación de acciones en favor de la conservación, o en apoyo a las listas rojas de IUCN, (International Union for the Conservation of Nature), y sus evaluaciones de las especies. Finalmente Amanda dijo que el FISMP es posible merced al apoyo financiero del gobierno de las Falklands, mediante el Presupuesto para Estudios Medioambientales.