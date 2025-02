EE.UU. asumirá el control en Gaza y la reurbanizará, anunció Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, que su país pretende tomar el control de la Franja de Gaza y reasentar a la población local en otro lugar. El mandatario republicano dijo que la reconstrucción del enclave era casi imposible después de que se convirtiera en un “lugar de demolición” tras las represalias de Israel por los asesinatos y secuestros masivos del grupo terrorista pro palestino Hamás, con sede en Gaza, el 7 de octubre de 2023.

“Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza, y también haremos un trabajo con ella”, dijo Trump a los periodistas. “La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en el lugar”, añadió al tiempo que prometió desarrollar la zona y “crear miles y miles de puestos de trabajo” para que “todo Oriente Medio [esté] muy orgulloso de ello”. Consultado por quién viviría allí, Trump dijo que podría convertirse en un hogar para “la gente del mundo”.

