Enviado de Trump regresa de Caracas con 6 rehenes estadounidenses

Tras reunirse con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, el enviado del presidente estadounidense Donald Trump a Caracas, Richard Grenell, abordó su vuelo de regreso a casa junto a seis estadounidenses que habían sido tomados como rehenes por el régimen bolivariano.

“Estamos despegando y volvemos a casa con estos 6 ciudadanos estadounidenses. Acaban de hablar con @realDonaldTrump y no podían dejar de agradecerle”, escribió Grenell en X, aunque no se revelaron sus identidades.

Leer también: Enviado de Trump lanza advertencia a Maduro en Caracas; se despliega bandera de EEUU en Miraflores

“Acabo de recibir la información de que traeremos a casa a seis rehenes de Venezuela. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!”, publicó Trump.

Mientras tanto, Washington insistió en que no reconocería a Maduro como presidente tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición afirma haber ganado. Aunque no se reveló el alcance de la misión de Grenell, trascendió que, como pronosticaron la mayoría de los medios, buscaría la liberación de los ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles venezolanas, así como persuadir al chavismo para que acepte vuelos de deportación de inmigrantes indocumentados.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.



They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv