Falklands, furor numismático con monedas de las Islas declaradas sin curso legal

Las monedas de £0,50 y £2 de reciente acuñación con imagen de un pingüino Rey

La Tesorería de las Islas Falkland ha informado que unas monedas conmemorativas de Navidad, ilustradas con fauna de las Islas debidamente acuñadas, no son de curso legal del momento que no han sido validadas con el necesario proceso.

La decisión disparó una corrida por las monedas en el mundo numismático de Londres, según informa el semanario Penguin News.

La moneda en particular presenta la imagen de un pingüino Rey con un halo de copas de nieve, pero no ha cumplido con lo establecido por la Ordenanza de Monedas y Valores de 1987, y por tanto no es de curso legal.

Mientras tanto la Tesorería tiene especialistas trabajando en el tema para que se complete el proceso de validación de la moneda para aquellas que están en circulación.

En otras palabras dichas monedas actualmente tienen estatus de falsas o “espurias”, y se trata de determinar cómo falló el proceso de validación.

El Procurador General de las Islas, Simon Young confirmó que el gobierno está tomando los pasos necesarios para validar dichas monedas y trata de determinar cómo ocurrió el fallo.

“Las monedas serán de curso legal si y cuando sean validadas, pero al momento no son de curso legal”.

Se trata de una acuñación de unas 5,000 monedas £0,50 realizadas por Tower Mint, junto a monedas de £2 con un diseño similar.

Al momento de las comunicaciones de la Tesorería de Falklands dichas monedas generaron una fuerte demanda en el mercado numismático. Por ejemplo se mencionas precios de £7,50 para la de £0,50 y de hasta £29 para las de £2