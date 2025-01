Falklands, honor simbólico para marchar por Stanley “a tambor batiente, banderas al aire y bayonetas caladas”

Facsímil con la redacción del Honor, “Freedom of the Falklands” que se otorgó a integrantes de SAMA 82

El 10 de enero es un día de Gloria para las Islas Falkland porque en esa fecha se conmemora la visita que realizara a las Islas en 1983, la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher, quien dispusiera el envío de una Fuerza de Tareas para la recuperación de las Islas invadidas y ocupadas por la Junta militar argentina.

Cuando la visita a pocos meses de la liberación de las Islas, a la Dama de Hierro se le concedió honorariamente la denominada “Freedom of the Falklands”, Libertad de las Falklands, justamente por su papel en la guerra de las Falklands.

Honor que también se presentó a SAMA 1982, es decir a la Asociación de Medallas del Atlántico Sur, (medalla que se entregaba a todos los combatientes en el conflicto del Atlántico Sur)

Pero, en que consiste el honor de Freedom of the Falklands? A diferencia de la medalla, la Libertad de una Ciudad es un honor cívico que no solo puede entregarse a un individuo, sino también a una organización.

Se entrega en nombre de la ciudad en cuestión, por sus consejeros, en reconocimiento del inmenso orgullo que representa, o para expresar gratitud por algún servicio ejemplar en beneficio de la ciudad.

Dicho honor se remonta a la Edad Media y en una de las ceremonias tradicionales más antiguas que sobrevive en Gran Bretaña. El término ‘freeman’, se aplicaba a un hombre libre, quien no era propiedad de un señor feudal, y además tenía derecho a ganar dinero y por tanto poseer su propia tierra.

A las unidades militares que se les otorgaba el “Freedom of a City”, los autorizaba marchar por la ciudad, “batiendo tambores, banderas al viento y con bayonetas caladas”.

Para los individuos los beneficios eran el derecho a pastorear su ganado y dedicarse al comercio. Empero en tiempos modernos el honor tiene un carácter más ceremonial.

En las Islas Falkland dicho honor, Freedom of Stanley, fue otorgado a dos grupos. En 1976, a los Infantes de Marina Reales, tal cual quedo consignado en la Gaceta Oficial el 3 de enero de 1977. Una noticia entre tantas otras, junto a la ausencia del Gobernador de las Islas de la época y medidas sobre cómo prevenir un brote de hidrofobia.

El honor a los Infantes de Marina era en merito a sus estrechos vínculos con las Islas de más de dos siglos (desembarcaron por primer vez en Falklands en enero de 1765, como parte de la expedición de relevamiento del Capitán Byron. En 1864 bajo órdenes del Almirantazgo, un destacamento de Infantes de Marina se estableció en apostadero permanente en Stanley, y cuando no estaban cumpliendo misiones militares, ayudaron a la construcción de una cárcel, de Villiers Street y otras obras de infraestructura.

En cuanto al pergamino presentado a todos los miembros de SAMA1982, --que sirvieron durante la guerra de Falklands--, les fue otorgado en 1922 para hacerlo coincidir con el cuarenta aniversario de las Liberación de las Falklands de la ocupación argentina.

Pero también se recuerda a los beneficiarios su carácter de honor simbólico, es decir no implica poder poner ganado a pastar a largo de Ross Road, la rambla de Stanley!!.