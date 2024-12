Falklands: a pesar de ambiente desafiante, las empresas pesqueras continúan con sus inversiones

El Argos Berbes recientemente concluido en el astillero de Nododa en Galicia, perteneciente a Orion Fishing Company, una joint venture entre el Grupo Argos de Falklands y la Armadora Pereira de Vigo

El cierre temprano y la no apertura de la segunda zafra del calamar Loligo ocurrida en los últimos dos años han sido un oportuno recordatorio para el gobierno de las Islas Falkland sobre la necesidad de priorizar ideas que puedan apuntar a una mayor diversificación de la economía de las Falklands, afirma James Bates, el Secretario Ejecutivo de la Asociación de las Empresas de Pesca de las Falklands, FIFCA.

En su presentación para la prensa, el Sr. Bates afirma que los ingresos derivados de la industria pesquera, por intermedio de las licencias de pesca y los impuestos corporativos a esas empresas, han sumado más del 60% del PBI de las Islas en años recientes, y aun cuando otras actividades y sectores se computan, es muy probable que la cifra verdadera sea mucho mayor, y esto ha sido ahora por casi cuarenta años.

Sin embargo son pocas las dudas en cuanto a que la industria, el gobierno de las Islas Falkland y por extensión la totalidad de la comunidad de las Islas han ingresado en tiempos difíciles, sin precedentes e inciertos, y existe un verdadero sentido de cautela en cuanto a la segunda zafra del Loligo, particularmente la del 2025, llena de situaciones desconocidas, y cuyo desenlace, lo más probable es que no lo sabremos hasta por lo menos agosto del año entrante.

En tanto hay trabajos en marcha en la actualidad para intentar mejor comprender los factores medioambientales que condujeron a las fracasadas zafras de la pesquería del calamar en los últimos dos años, se piensa al momento que hay poca razón para ser optimistas respecto al 2025, y con otras pesquerías también a la baja en años recientes.

Los miembros de FIFCA están muy al tanto de la naturaleza cíclica de las pesquerías pero se han más que sorprendido por la no apertura de la segunda zafra de Loligo este año y resaltan que aún existe mucho por aprender sobre los factores que influencian a las especies, las cuales resultan vitales para la industria y en mayor extensión para las Falklands.

Tres naves nuevas expresamente construidas por la industria

Sin embargo y a pesar de los recientes reveses y los costos adicionales para la industria, el sector reconoce que la industria de pesca tiene una responsabilidad en la modernización continua y evolución de sus actividades, y no hay demostración más clara y visible que el reemplazo de las viejas naves por pesqueros modernos de última generación.

En el 2024 sólo hemos visto la construcción, lanzamiento y entrega a las empresas de no menos de tres pesqueros específicamente para actividades en las Islas, con un costo combinado de más de £100 millones. Lo más probable es que una vez que todas las naves cuya construcción fuera contratada, y hayan sido entregadas, estaremos próximo a los £500 millones de libras invertidas tan solo en la renovación de pesqueros. Estas inversiones por cierto no incluyen a otros cientos de millones de libras desembolsados anualmente por los otros operadores de la industria en la modernización de sus pesqueros, los ajustes y otras labores de mantenimiento de rutina como también no planificadas.

La industria pesquera de las Islas Falkland opera los 365 días del año y en un medio ambiente de explotación intensiva de recursos, y por tanto cuando vemos los pesqueros en el puerto ya sea recogiendo sus licencias o haciendo trasbordo de cargas, deberíamos colectivamente estar orgullosos y sentir apoyo para las empresas involucradas y sus tripulaciones, trabajando muy duro para sostener y desarrollar nuestra frágil economía.

En algún momento a principios del 2025, tendrá lugar el primero de dos relevamientos pre temporada del calamar, complementado por una licencia experimental a ser otorgada en febrero. Se espera que estas tareas nos suministren una indicación en cuanto a cómo puede desarrollarse el año, y esperemos sea mucho mejor que el del 2024, para beneficio de todos, y en particular para aquellos con las fuertes inversiones en sus pesqueros nuevos. (Fuente Penguin News)