Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay, marca el regreso de la izquierda al poder

Yamandú Orsi y Carolina Cosse, la fórmula elegida. Foto: Sebastián Astorga

Uruguay ha elegido presidente a Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA), con lo que la izquierda vuelve al poder tras cinco años de gobierno conservador. Orsi obtuvo el 49,8% de los votos frente al 45,9% de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, un margen de 92.000 votos, según los resultados oficiales. El Presidente saliente, Luis Lacalle Pou, no tardó en felicitar a Orsi, declarando que estaba dispuesto a facilitar una transición sin sobresaltos.

Como un gol de “La Celeste” en una final, las miles de personas que esperaban los resultados de las elecciones presidenciales junto a la orilla del Río de la Plata en Montevideo estallaron en un grito a las 20:30. A esa hora, se levantó la veda electoral, durante la cual no se puede publicar información de los sondeos, y se difundió la primera encuesta a boca de urna del domingo. Orsi, el hombre elegido por el expresidente José Mujica para devolver a la izquierda al poder, ganó por amplia mayoría al amigo y exsecretario de Lacalle Pou.

El domingo por la noche, la primera en hablar fue la vicepresidenta electa, la exintendenta de Montevideo Carolina Cosse. ‘Hoy comienza el camino hacia el futuro de Uruguay y hacia la esperanza,’ dijo durante su discurso.



Una multitud celebra el resultado frente a la rambla de Montevideo.

Foto: Sebastián Astorga





Cosse también destacó que es un camino de “tolerancia.” “Estamos aquí para unir. Querían dividirnos. Nos han dicho que nuestro Frente Amplio es el peor de la historia, y estamos orgullosos de nuestro Frente Amplio, de este Frente Amplio. Pero no guardaremos rencores, porque también sabemos que hay un nosotros que es más grande que el Frente, más grande que cualquier partido político, y eso es porque estamos orgullosos de todo nuestro pueblo,” expresó.

En su discurso de victoria, Orsi se comprometió a fomentar el diálogo nacional y a defender los valores democráticos de Uruguay. “El mensaje no puede ser otro que abrazar el debate de ideas,” señaló. “Uruguay ha vuelto a triunfar como país de libertad, igualdad y tolerancia.” Delgado aceptó la derrota con gracia, ofreciendo colaboración en favor de la nación.



Foto: Sebastián Astorga





La elección marca un cambio respecto a la coalición conservadora liderada por los partidos Nacional y Colorado. Aunque los indicadores económicos de Uruguay son estables, los votantes favorecieron las promesas del FA de “cambio seguro,” centradas en el crecimiento económico, la distribución del ingreso y el combate a la pobreza e inseguridad.

La derecha y el centro-derecha participaron en la segunda vuelta bajo el paraguas de la Coalición Republicana, que, además del Partido Nacional, sumó al Partido Colorado, otra fuerza centenaria, y tres agrupaciones menores, incluyendo al ultraderechista Cabildo Abierto. Pero no fue suficiente para mantenerse en el gobierno. Aunque las cifras económicas no son malas, su candidato, Delgado, no logró seducir a un electorado que sentía que Uruguay estaba estancado.



Delgado llega a su búnker de campaña. Foto: Sebastián Astorga





Por otro lado, desde la sede de campaña del candidato derrotado, Delgado reconoció su derrota y envió un mensaje en redes sociales felicitando a Orsi: ‘Felicitaciones al presidente electo Yamandú Orsi. Contá con nosotros en la construcción de los acuerdos que el Uruguay necesita para seguir avanzando hacia el desarrollo,’ escribió Delgado en X.

El mensaje iba en la misma línea que lo dicho anteriormente en su discurso ante la militancia: ‘Los dueños de la coalición son las personas que han vivido y militado por ella en todo el país. Esta coalición está lista para dar ambas manos si necesitan una para ayudar al país,’ concluyó.

Felicitaciones al presidente electo @OrsiYamandu. Contá con nosotros en la construcción de los acuerdos que el Uruguay necesita para seguir avanzando hacia el desarrollo. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) 25 de noviembre de 2024

El FA planea abordar la tasa de homicidios de 11,2 por cada 100,000 habitantes y aliviar la pobreza, particularmente entre los niños, mediante reformas en la protección social y un nuevo sistema para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El economista Gabriel Oddone, conocido por su enfoque socialdemócrata, liderará la estrategia económica del gobierno.

Mujica, expresidente y referente del FA, destacó la importancia de la negociación en la próxima legislatura, donde el partido tiene mayoría en el Senado pero necesitará alianzas en la Cámara de Representantes para aprobar leyes clave.