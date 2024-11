Falklands, calidad de servicio hospitalario, “excelente”, según auditores clínicos de Reino Unido

Vista aérea del hospital de Stanley, KEMH

Los servicios de atención y recuperación médicos en el único hospital de las Islas Falkland, KEMH, sito en Stanley, y que fueran sometidos a una revisión por un equipo de auditores clínicos, enviados especialmente desde el Reino Unido, son definidos como muy buenos y sin problemas serios en materia de seguridad.

Así lo manifestaron en conferencia de prensa dos de los cuatro especialistas, el Dr. Jim Gardner y la Profesora Heidi Fuller, a la conclusión de la inspección de cinco días.

Revisaron áreas relativas al sistema de ambulancias, atención de víctimas, distintas salas del nosocomio, de cuidados intensivos, teatro de intervenciones y de los tratamientos en el exterior.

“Lo que podemos manifestar es que de acuerdo a lo visito, la atención brindada es muy buena, excelente, en función de los parámetros dentro de los cuales se trabaja,” dijo el Dr. Gardner.

“Si, tenemos algunas recomendaciones pero son en realidad del proceso, sobre la gobernanza, y no se basan en si entendemos que deben haber cambios a las prácticas clínicas. Son más de naturaleza organizativa, como por ejemplo el sistema de tecnología de información, pero que son temas operacionales, y que podemos recomendar, pero también son bien sabidos por el equipo aquí en el hospital”.

En cuanto a cómo se eligieron las secciones a inspeccionar, la Profesora Fuller dijo que tenía entendido que el Ministerio de Defensa británico ya había realizado otras inspecciones en áreas específicas del nosocomio.

“Por ejemplo la Maternidad quedo fuera ya que hubo una inspección interna y se tomaron acciones a partir de ese momento, sobre las que se sigue trabajando; una de las cuales fue la de convocar una auditoria externa independiente, la cual ya está en camino. También estábamos al tanto que está en proceso una investigación, los resultados de la cual verán la luz, y todo dependerá de la oficina del forense en cuanto a que partes de la revisión interna y externa, se hagan públicas.”

La Profesora Fuller también agrego que otras áreas exploradas por los auditores fueron el servicio de farmacias, el laboratorio y el equipo de ingeniería mecánica.

“Por tanto creo que se eligieron esas secciones porque no fueron el foco de la revisión independiente del Ministerio de Defensa británico”.

En cuanto al formato utilizado para conectarse con pacientes y el público en general, se apeló por medio de un folleto enviado a los usuarios, y “debo agregar que recibimos una cantidad importante de respuestas del público y que en general fueron equilibradas”.

“Algunos compartieron preocupaciones con nosotros respecto a ciertas secciones, y otros escribieron y compartieron aquellas cosas que entendían eran muy pero muy buenas, y con las cuales estaban muy satisfechos. Algunos luego solicitaron reunirse con nosotros, pues querían ampliar sus posiciones, lo cual facilitamos durante nuestra estadía. La semana entrante tenemos prevista otra reunión. Tuvieron oportunidad de compartir pensamientos con nosotros sobre secciones que creo entienden pueden encararse con otras inspecciones.”

Por su parte el Dr. Gardner aclaro que no estaban en las Islas a razón de quejas específicas, sino más bien para abordar algunos temas de atención clínica en general. “Fue entonces que los seguimos por medio de las conversaciones y las investigaciones que realizamos en el hospital. Creo poder decir que contamos con suficiente información como para comprender los temas que fueron elevados a consideración”.

Agrego que todos los temas figuraran en el informe, y el próximo paso implica recoger la información junto a la Profesora Fuller. “La intención es entregar el informe a principios del año entrante, pues desde el vamos se dio a entender que el material de lo hallado seria hecho público”.

Como dato adicional el Dr. Gardner dijo que lo interesante de las Falklands era que todos y cada uno de los ciudadanos “estaba registrado en el mismo sistema y que el ejercicio de clínicas médicas es parte del sistema y está conectado al sistema del hospital”.

“Se trata de algo inusual, pero gran oportunidad para el Servicio de Salud en general, pues entre otras cosas, toma más en cuenta la atención longitudinal a la población, permite pensar más en la prevención, en las condiciones a largo plazo, y otras tantas ventajas, especialmente a partir de poder contar con un nuevo registro electrónico de pacientes” .

El Dr. Gardner dijo esperar que ese aspecto del informe pueda incluirse y las Falklands aprovechen esta condición, la cual permite planificar de aquí para los próximos 5,10 y 15 años”.

En efecto, “si se toma el ejemplo de poder contar con todos aquellos pacientes con condiciones a largo plazo, como pueden ser la hipertensión o diabetes 2, o enfermedad pulmonar…entonces se puede contar con programas bien organizados para ayudar a esos ciudadanos a auto cuidarse durante un periodo de tiempo, a la vez que intervenir más efectivamente”.

Son los enfoques clásicos de sanidad y atención públicas a largo plazo.

El Dr. Gardner también se refirió a los desafíos que actualmente enfrentan los hospitales en Gran Bretaña, dentro del esquema del Servicio Nacional de Salud y en cuanto diferían con los del hospital KEMH de Stanley. El especialista quien es Jefe de Servicios Médicos del Hospital Universitario de Liverpool, dijo que el desafío mayor era el de la demanda.

“Nuestras camas en Liverpool están ocupadas en un 90%; casi siempre hay cola de pacientes en nuestro sistemas de emergencia. Y cuando llega el momento de darlos de baja, un 20% de las camas permanecen con pacientes que no conforman el criterio para continuar residiendo internados. En otras palabras nuestros equipos médicos piensan que han hecho todo lo medicamente posible por esos pacientes, pero no los podemos remover del hospital y enviarlos a sus hogares o a otros sistemas sociales de atención, ya sean privados o públicos.

Más adelante insistió que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido con enormes, “y creo que no solo en el Reino Unido, Canadá tiene un problema similar, y se trata para decirlo de alguna manera, un problema del mundo moderno de Occidente tras al pandemia de Covid. Venir a las Islas y enterarse que hay salas con camas disponibles, es maravilloso, además que cuentan con enfermería competente y colegas competentes”.

“Sería de gran aliento y seguridad para la población de las Falklands enterarse que no es así en otras partes del mundo, es decir hay tantas cosas que son tanto mejores en las Falklands”.

Empero el Dr. Gardner explico que eso no significa que los niveles de atención en el Reino Unido no sean excelentes, y hay datos e informes técnicos que lo avalan. “En las Falklands esos niveles son también excelentes, si bien se carece de suficiente antecedentes como para una evaluación completa pues en las Islas se opera más en base a un sistema caso por caso. Hablamos por tanto de parámetros en los que se puede esperar efectivamente, una entrega con seguridad y confianza un servicio excelente para este medio ambiente, reitero excelente, de acuerdo a todo lo que he visto y testimoniado”.