El partido gobernante de Paraguay combatirá la corrupción en sus filas

La ANR tiene muchos dirigentes políticos bajo la lupa, incluido el ex presidente Horacio Cartes, declarado como “muy corrupto” por EE.UU.

La gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR) de Paraguay -también conocida como Partido Colorado- aprobó este miércoles una serie de enmiendas a su código de ética interno para atacar a posibles candidatos vinculados con el lavado de dinero. Otras iniciativas incluyen la posibilidad de afiliarse por Internet.

La Junta de Gobierno de la ANR introdujo medidas más duras para quienes incumplan la Ley de Financiamiento Político y estén vinculados al lavado de dinero.

“El afiliado candidato que transgreda la Ley de Financiamiento Político va a tener sanciones internas dentro del partido, que van desde la imposición de una multa, la suspensión por cinco años de sus derechos como afiliado. y en los casos más graves y reiterados, la expulsión del registro del partido”, explicó el apoderado partidario Wildo Almirón.

Agregó que la vigencia de la Ley de Financiamiento Político llevó a ajustar las sanciones. También sostuvo que la medida no fue motivada por ningún caso en particular, pese a la gran cantidad de dirigentes colorados investigados por negociados, entre ellos el ex diputado Lalo Gomes, abatido durante una redada de la Policía, o el senador Erico Galeano, entre otros.

“Se remitió al cuarto intermedio para el dictamen que presentamos hoy y en vista del dictamen presentado hoy y de la propuesta del Tribunal de Conducta, hoy el pleno resolvió aprobar y ya forma parte de estos tres artículos del Código de Ética. A partir de la aprobación y firma del acta, que se dio en días sucesivos, ya está en plena vigencia dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, dijo Almirón.

La también apoderada Magnolia Mendoza señaló que ya se habilitó la afiliación en línea a través de la página web de la ANR. “En la sesión de hoy de la Junta de Gobierno también se aprobó el proyecto de afiliación en línea presentado por la Comisión de Afiliaciones de la Asociación Nacional Republicana, con lo cual el partido se pone a la vanguardia y actualiza el mecanismo de afiliación”, dijo.

“Estamos tomando todas las precauciones legales y estatutarias para que se pueda comprobar la veracidad del interés de la persona que ingresa a la página solicitando la afiliación”, agregó.

(Fuente: ABC)