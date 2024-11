Falklands, Gripe Aviar en pingüineras, más restricciones y gobierno ofrece ayuda a damnificados

Volunteer Point, y sus pingüinos, un lugar clásico de recorrida de las excursiones a pocos kilómetros al norte de la capital Stanley (Foto D. Pettersson)

El gobierno de las Falklands está ofreciendo una compensación hasta 50% por las perdidas experimentadas por guías, conductores y empresas de excursiones

Debido al incremento de casos de gripe aviar en un lugar obligado de visita y recorrida en las Islas Falkland, las famosas pingüineras en Volunteer Point, donde co-habitan varias especies de pingüinos, los renombrados King Penguins, de casi metro de altura cuando adultos, las restricciones a visitas se han elevado, en base a un relevamiento realizado a fines de octubre.

Esto significa que toda el área incluida el Prado de Volunteer (donde pastan ovinos), el propio asentamiento de Volunteer y la Bahia Vaca adjunta hacia el norte, incluyendo sus playas donde los pingüinos se lanzan al mar han sido declarado zonas infectadas y el movimiento de personas en o adjunto a ellas están vedadas para todos, a no ser el titular y ocupante de predios, aquellas personas que trabajen en dicha zona o quienes tenga autoridad para desplazarse bajo una licencia especial.

Ningún ave domestica puede ser movida dentro o fuera de dicha área, y las aves de corral ya existentes en la zona demarcada deben ser aisladas de todo contacto con aves silvestres, deben aplicarse medidas de bioseguridad y cualquier investigación relativa a aves silvestres no puede realizarse a menos que se refiera específicamente a la Gripe Aviar altamente patógena.

Esta declaración y correspondientes medidas serán reconsideradas el 19 de noviembre.

Mientras tanto en vista de la situación, el sistema de apoyo al sector turismo por la gripe aviar, que fuera lanzado la pasada temporada fue extendido por el Consejo Ejecutivo de las Islas hasta abril del 2025 y ahora es administrado por el Directorio de Turismo de las Islas Falkland en representación del gobierno de las Islas.

Según el esquema, hasta un 50% de los ingresos no realizados está disponible mediante compensaciones para aquellos que han perdido reservas a causa de las restricciones impuestas por el gobierno de las Islas. Esto refiere a reservas de alojamiento, reservas de excursiones, perdida de tarifas de desembarco y de ingreso a la zona de Volunteer Point.

Los reclamos solo pueden realizarse por servicios reservados con la debida anterioridad, y de los operadores de turismo también se espera que hagan esfuerzos por recuperar algunas de las pérdidas, ya sea mediante un redireccionamiento de las reservas o anotar a los turistas interesados en otras excursiones y recorridas.

Por último, según el gobierno de las Islas, se espera que los operadores de tours, conductores y administradores de la zona de visita de Volunteer Point sean elegibles para recuperar hasta 50% de las perdidas experimentadas por las cancelaciones obligadas impuestas por las restricciones.

La Directora de Políticas del gobierno de las Islas, Amanda Curry Brown sostuvo que “la temporada pasada todos los sitios impactados por la gripe aviar eras islas, islotes, por tanto ahora tenemos una situación distinta, en que por primera vez impacta sobre los conductores y guías que llevan turistas a Volunteer Point, unos kilómetros a campo traviesa al norte de la capital Stanley.

“Por último aliento a los afectados que se comuniquen con el Directorio de Turismo o conmigo si tienen más preguntas que no encuentran o no les responden todos los materiales que se han puesto a disposición, o se identifica algunas situación que no ha sido contemplada. El documento del Consejo Ejecutivo tiene previsto se realicen ajustes al sistema si se necesitan adaptaciones a una situación en continua evolución o a incorporar información recogida durante la implementación, por tanto estamos muy abiertos a todas las contribuciones que se puedan generar”