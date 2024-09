Gobierno electo de Falklands siempre estuvo al tanto de negociaciones entre Argentina y Reino Unido

MLA Jack Ford dijo que se avanzó en las negociaciones pues existía el deseo de rescatar algo desde el abrupto final del último (anterior) acuerdo

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland siempre estuvieron al tanto e involucrados en las conversaciones entre el Reino y Unido, y Argentina para el acuerdo alcanzado en varios temas del Atlántico Sur que estaban pendientes, (conectividad, pesquerías, plan humanitario), afirmó el vocero de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, MLA Jack Ford.

La Asamblea Legislativa de las Falklands y sus ocho miembros electos fungen de hecho como el gobierno autónomo de las Islas, a no ser temas defensa y relaciones internacionales, aunque este último en un régimen de consultas.

También hay que agregar como curiosidad o lenguaje puntilloso diplomático, que en ninguno de los comunicados oficiales tanto de la Cancillería argentina, como del Foreign Office aparecen la palabra Malvinas of Falklands. En todo caso en la versión argentina en el título se menciona Malvinas, pero lo que más anima en el texto en sí es la palabra “Islas” e idem para la versión de Londres, “Islands”.

Entrevistado por el semanario de las Islas, Penguin News, MLA Jack Ford dijo que se avanzó en las negociaciones pues existía el deseo de rescatar algo desde el abrupto final del último (anterior) acuerdo, “y particularmente tras la elección del presidente Javier Milei y su gobierno, y cierto cambio en la actitud hacia las Falklands”.

Cuando se le preguntó sobre los riesgos de la reanudación del vuelo desde Brasil a las Islas (Argentina se retiró del acuerdo anterior Reino Unido/Argentina, el llamado pacto de Foradori y Duncan en marzo del 2023), MLA Jack Ford sostuvo, “Creo que siempre hay riesgo. Siempre hay riesgos con cosas como esas, pero no hubiera sido lo correcto, lo acertado si nos hubiéramos quedado sentados a la vera del camino. Y lo hicimos una vez, y no sabemos qué hubiera pasado a no ser que sucediera la pandemia de Covid, cuando desafortunadamente el acuerdo fue hecho pedazos”.

Consideró que la reanudación del vínculo aéreo era positivo y si bien los gobiernos pueden cambiar y las actitudes pueden cambiar, y algunas cosas retiradas, “Creo que es siempre importante que continuemos a empujar por esas cosas y continuemos a empujar particularmente por cosas como el tema intercambio de información sobre pesquerías, que es un beneficio masivo en la ayuda de la administración de lo que es nuestra industria más importante, y algo como lo es el segundo vuelo a Sao Paulo. Hemos visto en los últimos dos meses el tremendo impacto que en demoras y cancelaciones del puente aéreo, han tenido para todo el mundo en las Islas; pacientes y escolares retornando para el comienzo del año escolar o preparándose para ir a educación terciaria o para los maestros que retornan de sus vacaciones.”

Agregó que aún funcionarios del gobierno de las Islas y otros particulares que volaron por intermedio de Chile no alcanzaron para quitarle la presión al puente aéreo, debido a lo lleno de reservas que están esos vuelos en esta época del año.

“Por tanto creo que empujar para lograr otra conexión con el resto del mundo será beneficioso esperemos, no sólo para aquellos en sus negocios de día a día como para quienes se van de vacaciones.”

MLA Ford también mencionó que el turismo y otros sectores “se beneficiarán masivamente, yendo y trayendo gente brindándoles acceso a centros del transporte”.

El gobierno de las Islas Falkland “siempre quiso avanzar mirando al futuro y si bien puede que haya obstáculos que pueden interponerse en la senda, y cambios de gobierno y diferentes actitudes de diferentes líderes, siempre creyó importante continuar a intentar y empujar por estas mejoras y también empujar para la remoción de obstáculos, sean estos sanciones o limitaciones que se nos imponen,”.

Cuando se le preguntó en cuanto tiempo el vuelo a Sao Paulo podría establecerse dijo que “no tenemos una fecha, creo es demasiado temprano, y tendrán lugar conversaciones comerciales y negociaciones por bastante tiempo, probablemente”.

“De ahí que no quiero arriesgar cuanto tiempo, porque no sabemos con exactitud. Creo que idealmente nos gustaría que sucediera muy pronto. Pero hay muchas cosas diferentes en línea a ajustar, ya sea negociaciones comerciales con líneas aéreas y todos los otros arreglos necesarios para facilitar un vuelo adicional”.

En cuanto a si estaría programado al igual que anteriormente, una vez al mes por Córdoba, Argentina, MLA confirmó que ese era en efecto el caso.

El primer vuelo comercial Sao Paulo/Falklands tuvo lugar el 19 de diciembre del 2019, pero fue suspendido poco después por la pandemia y nunca restablecido a causa de sanciones políticas impuestas por Argentina.

A continuación las declaraciones oficiales de las cancillerías argentina y del Reino Unido. A no ser la palabra Malvinas (única) en el comunicado de Argentina, en el texto a lo sumo se apela a la palabra Islas. En el comunicado de Londres, se refiere al Atlántico Sur, y subsidiariamente a the “Islands” .



Reunión Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido: Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas, Martes 24 septiembre 2024, Información para la Prensa N°: 470/24



En el marco de una renovada etapa de la relación bilateral, caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza, la Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, se reunieron en Nueva York el 24 de septiembre y avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur. Se aplicará a esta agenda y a sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989.

Las Partes han acordado retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan.

También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba.

Estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo fórmula de soberanía, tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar lazos entre las Islas y el continente.

La Canciller Mondino y el Secretario Lammy acogieron con beneplácito las medidas que están siendo adoptadas para alcanzar una mejor relación bilateral y acordaron hablar nuevamente en una oportunidad futura.

Statement: Meeting between the Foreign Ministers of the United Kingdom and Argentina 24 September



The Foreign Secretary and the Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina made progress on different issues regarding the South Atlantic.



Looking forward to a new era of constructive cooperation within the bilateral relationship, characterized by improved dialogue and confidence-building measures, the UK Foreign Secretary, David Lammy, and the Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina, Diana Mondino, met in New York on 24 September and made progress towards a broad agenda covering different issues relating to the South Atlantic.



It is agreed that the formula on the safeguards of sovereignty in paragraph 2 of the Joint Statement of 19 October 1989 applies to this agenda and its outcomes.



The Parties have agreed to resume negotiations to complete the third phase of the Humanitarian Project Plan together with the International Committee of the Red Cross, and to organize a trip to the Islands by next-of-kin of fallen soldiers before the end of 2024, so that they can visit the graves of the soldiers laid there to rest.



They also agreed on the need to take concrete steps in the area of fisheries conservation and towards improved connectivity, according to the agreements reached in 2018, including the resumption of the weekly Sao Paulo flight to the Islands that stopped once a month in Cordoba.



These steps will enable progress towards a more ambitious agenda for co-operation in different areas, under the sovereignty formula, aimed at promoting human and economic development and strengthening links between the Islands and the continent.



Both the Foreign Secretary and Foreign Minister Mondino welcomed the steps being taken to establish an improved bilateral relationship and agreed to speak again when opportunity allowed.