Falklands: Gobernadora galardona a meritoria personalidad

La Gobernadora de las Islas Falkland y Comisionada de Georgia del Sur, Alison Blake CMG, tras una licencia médica ha retomado sus funciones y entre las primeras a cumplir fue entregar las Medallas de la Coronación de Carlos III a meritorias personas de las Falklands.

Entre ellas se cuenta a Michael Poole, nacido y criado en las Islas, familia de varias generaciones, quien fue integrante de la Fuerza de Defensa de las Falklands, beneficiario de una beca Chevening y se apresta a hacerse cargo de una de las empresas de pesca más importantes de las Islas, Seafish Falklands Ltd.

En su destacada carrera también se cuenta que fue miembro electo de la Asamblea Legislativa de las Falklands entre 2013 y 2017, y ha ocupado otros cargos en la estructura del gobierno. Estudió en la prestigiosa London School of Economics y en la Universidad de Warwick con especialidades en Ciencia Política y Políticas Públicas.

Congratulations to Falkland Islands Defence Force Member, and former Chevening scholar, Cpl Michael Poole, on receiving his Coronation Medal today. #Falklands #FIDF #CoronationMedal pic.twitter.com/2xBOa9IyxY