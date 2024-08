Caso en Comodoro Rivadavia no es mpox, según pruebas de laboratorio

Quienes han tenido mpox en el pasado “tienen más probabilidades de tener alguna inmunidad que otras”, explicó la OMS

Las autoridades sanitarias de la ciudad patagónica argentina de Comodoro Rivadavia admitieron este miércoles que un caso previamente sospechoso de viruela símica fue descartado luego de conocer los resultados de laboratorio.

Un hombre se había presentado la semana pasada en un sanatorio privado local con síntomas compatibles con la enfermedad y con antecedentes de viajes recientes a otras ciudades. Se enviaron muestras de sangre al Instituto Malbrán de Buenos Aires y los resultados fueron negativos. Mientras tanto, el paciente había sido aislado en su domicilio.

“En Comodoro no tenemos pacientes contagiados con esto…; no hay casos al momento”, dijo a medios locales la subdirectora del Hospital Regional, Laura Álvarez. “Es importante respetar y ser cautelosos ante este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la sensibilidad del reciente Covid; no debemos estigmatizar”, añadió al tiempo que insistió en que las personas con algún síntoma compatible que hayan estado en contacto con personas con un historial de viaje busquen ayuda médica.

También el miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un aviso recordando, entre otros temas, que cualquier persona puede contraer mpox, independientemente de su edad, género, orientación sexual o estilo de vida. La agencia de las Naciones Unidas subrayó asimismo que las personas con los síntomas distintivos de la enfermedad deben permanecer aisladas y enumeró las siguientes señales ante las cuales se debe estar en alerta:

• Erupción que se convierte en ampollas

• Dolor de garganta

• Fiebre

• Baja energía

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares

“Si experimenta estos síntomas, aíslese en su casa, contacte a un trabajador sanitario y hágase la prueba”, señaló la OMS, al tiempo que explicó que quienes han padecido la enfermedad en el pasado “tienen más probabilidades de tener cierta inmunidad que otras” y, por tanto, ser elegidas para oficiar como “cuidador designado” en caso de que otro miembro de la familia lo contraiga. Sin embargo, la OMS recomendó que incluso estas personas “deberían hacer todo lo posible para evitar volver a infectarse”.