Falklands, más flexibilidad y controles en la plantilla de funcionarios del gobierno

El Secretariado de las Falklands, desde donde funcionan las principales oficinas ejecutivas del gobierno de las Islas

EL Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland aprobó un expediente mediante el cual se autoriza delegar más autoridad al Gerente Ejecutivo Administrativo del gobierno de las Islas en materia de reclutamiento de personal. Ello obedece a situaciones creadas en los procesos de las discusiones presupuestales en que se estima que “una flexibilidad adicional hubiera sido deseable.”

En efecto durante las discusiones del proceso relativos al presupuesto del gobierno de las Islas, 2024/2025, un área focalizada fue el relativo al número de vacantes dentro del gobierno. En algunos casos el trabajo se cubrió por una agencia o personal contratado pero las vacantes no habían sido removidas del organigrama, en tanto la política existente no permite que dichos cargos se restituyan sin aprobación del Consejo Ejecutivo. Esto genera el problema entonces cuando distintos departamentos del gobierno quieren reemplazar a personal contratado de agencias, sensiblemente más caro, que personal directamente empleados por el gobierno de las Islas.

En junio próximo pasado, el Departamento de Obras Públicas elevó una solicitud para emplear a un aprendiz reciente pero debidamente calificado. No había en los hechos un aumento en el número del personal del gobierno de las Falklands, y la solicitud tenía además el beneficio de crear oportunidades para dos personas jóvenes y calificadas. Empero en mérito a las disposiciones actuales, no se permite a los directores de los distintos departamentos a tomar esta decisión sin el visto bueno del Consejo Ejecutivo.

Por tanto el Consejo Ejecutivo aprobó el expediente-solicitud siempre y cuando no implicara cambios en la totalidad de la fuerza laboral del gobierno.

El Gerente Ejecutivo Administrador de las Islas deberá tomar el asesoramiento del Secretario de Finanzas y del Director de Políticas, Economía y Servicios Corporativos para aprobar cualquier cambio, los cuales entonces deberán informarse a la Comisión Permanente de Finanzas de forma que los integrantes del Legislativo electo de las Islas tengan la visibilidad necesaria de los cambios.

Esto en verdad también obedece al hecho que hay crecientes llamados de atención, especialmente del sector privado de las Islas, del incremento en el número de funcionarios públicos y el rubro personal, tal cual se ha expresado desde la Cámara de Comercio.