Falklands: consejos para la industria turística, de autoridad en materia de cruceros

Debbie Summers, nacida y crecida en Falklands que se ha transformado en experta y punto de referencia del sector crucerista en Nueva Zelandia

Debbie Summers, nacida y criada en las Islas Falkland, y tras una experiencia universitaria en el Reino Unido, terminó siendo una experta en materia de turismo, actividad que comenzó a desarrollar en las Islas pero terminó practicando con gran éxito en Nueva Zelandia a donde emigró en 2007. En Oceanía pasó a desempeñar los cargos más importantes del turismo crucerista, y se transformó en referencia para dicha industria.

Con ese motivo, la Corporación para el Desarrollo de las Falklands la invitó a las Islas para participar en un foro de Desarrollo Económico, como conferencista en su especialidad. Su presencia coincidió con la de otros dos expertos, en materias pilares del desarrollo de la economía de las Falklands como ser la industria marítima y el planteo de una agricultura moderna.

“Me sentí realmente entusiasmada poder volver a las Falklands para compartir mis experiencias en momentos muy difíciles como lo fueron los años de la epidemia de Covid, momentos muy complicados para la industria. Me pareció que julio del 2024 era el momento ideal para venir y por eso acepté”.

En su exposición a una audiencia muy atenta, Debbie explicó que el sector turismo con la epidemia, fue en efecto uno de los más castigados en todo el mundo, pues del momento que se cierran las fronteras, “se está matando al turismo y a lo grande.”

“Y para el sector crucerista fue aún peor, nos acusaron de ser responsables de la distribución del virus, lo cual era totalmente disparatado, pero el hecho es que el sector quedó completamente clausurado y el desafío se convirtió en fenomenal...”

“La tarea consistió entonces en tratar de unificar la voz de la industria, del turismo, aunque en ocasiones hasta nosotros dudábamos de cómo sería en el futuro...”

De todas formas “la tarea fue unificar la voz de la industria para presionar al gobierno de Nueva Zelandia, y entendiera el alcance de la situación que atravesábamos, que nos apoyen y convencerlos que había que abrir el país tan pronto fuera posible, el turismo es importante fuente de divisas en Nueva Zelandia”.

Al momento los operadores de turismo de Nueva Zelandia están trabajando en una Estrategia Nacional del Crucerismo, que esperan lanzar en agosto y que es una visión compartida de los distintos sectores interesados.

“Todos deben engancharse en la estrategia que se cimenta en cuatro pilares, la economía, el medio ambiente, los visitantes, turistas y la propia comunidad”

Al enfocar el tema en las Falklands, Debbie se refirió a las dificultades de la conectividad aérea que afrontan las Islas y que los cruceros son en definitiva la parte “más confiable” para el desarrollo del turismo.

De todos modos, recalcó que la demanda para el crucerismo ha explotado, ya sobrepasó los niveles previos a la pandemia y hay unos sesenta barcos que se están construyendo para lanzar en los próximos años.

El crucerismo precisa infraestructura pero no como la del turismo tradicional, y por tanto “hay que abrazar a los cruceros, respaldarlos, apreciarlos en todo lo posible y nutrirlos lo más posible.”

Empero alguien objetó sobre los días llamados de “colisión”, cuando el ingreso simultáneo de dos o más cruceros, implica que unos 5,000 visitantes “invadan” la ciudad capital de Stanley con sus escasos 2,000 habitantes. “Es un tema complicado, es algo muy visible, y uno se siente como desbordado por tanta gente....y hay que mirar lo que está sucediendo en Barcelona, en Venecia, la sobre carga de turistas, y la actitud de sus ciudadanos, pero ninguna de las dos son Nueva Zelandia, ni Falklands....Y a decir verdad, estamos hablando de algo que sucede no más de diez días al año en Falklands, y no se necesita utilizar el término, ”días de colisión“

”Creo se hace necesario hablar con la industria crucerista en general para mitigar esos efectos pues ellos planifican con varios años de antigüedad, y también puede ser complicado del momento que cruzan desde América del Sur...se les puede pedir que uno entre unas horas antes, y el otro que permanezca unas horas más... como también tratar de hacer bajar el mayor número posible de visitantes, distribuirlos en excursiones y en grupos más pequeños“.

Y en cuanto cómo encaran el problema en Nueva Zelandia, Debbie dijo que se fijan muy bien los destinos, muelles, puertos elegidos, de forma de no tener que invadir una comunidad pequeña, que se sienta abrumada, pero también explicándoles la importancia de quienes vienen de visita”.

Según la experta en turismo se hace necesario resaltar el orgullo de la localidad, y también explicar que los visitantes a dicha comunidad gastan a la vez que de esa forma permiten a la economía local a prosperar. “Admito que los días de colisión son tramposos pero insisto en las consultas con la industria, con la comunidad, y me niego a imponer limitaciones a esos desembarcos. Se necesita una mejor administración de la situación”.

Finalmente a pesar de las grandes diferencias entre las Falklands y Nueva Zelandia, se puede aprender recíprocamente de sus experiencias, “mucho he aprendido aquí desde que estoy en las Islas, de la misma forma que me fijo mucho de lo que sucede en el resto del mundo. Asimismo ahora tras la epidemia de Covid, todos en la industria sabemos que no estamos solos, que no trabajamos solos, estamos todos conectados y la gente tiene buenas ideas y hay que aprovecharlas.”

“Voy a mantener una serie de conversaciones en los días que permanezca en las Islas, y si algunos de mis comentarios pueden resultar útiles y ser adaptados para las Falklands, entonces en verdad el Foro de Desarrollo Económico habrá sido, desde mi punto de vista, positivo”.

“Para mí es un honor poder retornar a las Islas y compartir mis experiencias y me siento muy orgullosa lo que la gente de las Falklands han logrado y lo que están haciendo, la energía de este lugar sigue siendo muy positiva”.