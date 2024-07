Falklands, Cámara de Comercio analiza el presupuesto gubernamental 2024/25

Mike Summers, Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio de las Falklands y veterano de lides políticas y diplomáticas de las Falklands

La Cámara de Comercio de las Islas Falkland que en alguna oportunidad ha sido algo crítica o por lo menos quejosa del nivel de gasto del gobierno de las Falklands, su nivel de remuneraciones y de contrataciones por el impacto que tiene sobre el sector privado de las Islas, realizó un análisis sobre el último presupuesto general, el cual comenzó a regir el primero de julio.

En una sesión abierta, el Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie se refirió a ingresos operacionales, costos y estimó excedentes. Explicó que el reciente aumento en el excedente del presupuesto se había visto fortalecido por impuestos a las corporaciones e ingresos generados por inversiones, anticipando que en el correr de los próximos años esos dos rubros se espera que tengan impactos significativos sobre los costos operativos del gobierno de las Falklands.

Según se informara, el costo generado por la adquisición de un préstamo de £100 millones con destino a la inversión en la nueva terminal portuaria no se computó entre la cifra de excedentes, sino más bien en el rubro de costos de las inversiones capital. También se enfatizó que el gobierno de las Islas estaba muy interesado en ofrecer oportunidades al sector privado para que se involucre en el programa de inversiones de capital, resaltando que los dos factores en el desarrollo dinámico de la economía de las Islas son el efecto los excedentes operacionales de la ejecución presupuestal y un sector privado decididamente comprometido con los emprendimientos.'

Más sobre el particular el canal local de televisión habló con el Secretario General de la Cámara de Comercio, Mike Summers y con el director de la institución, Sam Cockwell a propósito de sus opiniones sobre el nuevo presupuesto ejercicio 2024/2025.

Sam Cockwell, integrante de las nuevas generaciones de las Falklands, pos-guerra y que son beneficiarios de una economía de las Islas más diversificada, más abierta, muy ajena a la austeridad de la agropecuaria y monocultivo ovino que condujo a las Islas por tantas décadas.

Cockwell dijo que la Cámara de Comercio durante los últimos meses había estado en contacto estrecho con el gobierno de las Islas. al igual que con miembros electos de la Asamblea Legislativa, (gobierno autónomo de las Islas), “y se ha podido apreciar que algunas de las conversaciones y sus resultados han comenzado a percolarse en la narrativa del presupuesto, y por tanto animando cosas tales como la participación del sector privado, por tanto creo que a nivel general se puede decir que la narrativa del presupuesto está en la dirección correcta, por lo menos según mi perspectiva...”

Sin embargo Mike Summers, veterano de las lides políticas y los contactos de relaciones exteriores, (fue varias veces miembro electo del Legislativo e impulsor de la actual constitución que rige las Islas), e hijo de la austeridad pre-guerra de 1982, se mostró más cauto respecto a la evolución del presupuesto del gobierno de Falklands y resaltó que “lo destacable del presupuesto es que los gastos operativos del gobierno se han incrementado hasta las 150 millones de libras, casi 50 millones más en apenas seis años, o sea un 50% en seis años, y estamos hablando de una suma muy significativa de mayores egresos en el aparato gubernamental en sí, por más que algo se filtre al suministro de servicios, pero por cierto no toda esa cantidad. El tamaño del gobierno se acrecienta, lo cual no es necesariamente la mejor tendencia, pero dónde se pone la necesaria introspección para medir ese fenómeno?, en verdad no estoy seguro cómo ni dónde...”

Cockwell por su parte agregó que en general se puede decir que es un presupuesto más coherente con la narrativa en cuanto a promocionar y alentar la inversión privada doméstica, y lograr que el gobierno se pare y camine en dirección correcta, lo cual no quiere decir que las cosas no pueden ser mejoradas o mejor elaboradas, del momento que no existe tal cosa como un presupuesto perfecto, a lo máximo es un estimativo del ejercicio siguiente. Por tanto creo existe un lado positivo siempre y cuando el enfoque de involucrar el sector público con el privado, y también por supuesto con los electores permanece, y no hay una secuela de promesas variopinto, aquí y allá, es por eso que estamos en un alentador direccionamiento hacia adelante...“

Finalmente Mike Summers dijo que el nivel del excedente presupuestal que se estima para este ejercicio será mucho menor de lo anunciado, por tanto es válida la pregunta si en efecto es necesario hablar de un excedente digamos de 20 millones de libras, cuando se puede estar seguro que el monto será en el entorno de las 50 millones de libras. Qué se pretende planificar con eso, precisamos conocer y entender el contexto en el cual los planes para el presupuesto son realizados, o sea lo que se llama la amplia estrategia para una economía. Cuáles son los planes de diversificación, o para reinversiones en las industrias y emprendimientos existentes, y como se hace crecer un sector privado para que prosiga generando el necesario nivel de aporte impositivo y de servicios, requeridos por la comunidad. He ahí la cuestión”.