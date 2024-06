Que Reino Unido y Argentina conversen sobre el futuro de Falklands es “colonialista”: MLA Barkman

Un grupo de legisladores electos de las Falkland Islands presentó un dicurso ante el Comité Especial de Naciones Unidas sobre la situación con respecto a la implementación de la declaración de otorgamiento de independencia a países y pueblos coloniales.

Today the #Falkland Islanders appeared before the #UnitedNations C24 Committee defending their right of #selfdetermination. The will always support the Islanders democratic right to determine their own destiny. #falklandislands #democracy pic.twitter.com/jLbXbHhpfI