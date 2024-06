Gob Interino Dave Morgan realizó un discurso ante la Asamblea Legislativa, que es anual y se identifica como el Estado de la Nación

Gobernador Interino David Morgar

Un año de mucha actividad diplomática para las Falklands con la visita del canciller Lord Cameron, del ministro David Rutley y legisladores de Inglaterra y País de Gales 202/2024 fue una temporada en que se recuperó mucho del turismo, y en que la pesca a pesar de un cierre más temprano igualmente fue el motor de la economía

El evento fue trasmitido en vivo en las Islas y aquí ofrecemos una traducción libre de los conceptos que emitiera.

Las Islas Falkland continúan siendo una comunidad muy activa. Este verano tuvimos la primera temporada completa de turistas por tierra, al igual que la de visitantes de cruceros, la primera desde la pandemia de Covid/19, y si bien el clima no siempre cooperó, he visto gran número de felices visitantes disfrutando de las experiencias que las Islas tienen para ofrecer.

Tal cual lo mencionara Su Excelencia la Gobernadora, en el discurso del año pasado, en esta oportunidad el orden del discurso sobre el estado de la Nación comenzará primeramente con los contextos fiscales y políticos, y luego temáticamente de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Islas.

Contexto Fiscal

A pesar de la continua incertidumbre global, el gobierno de las Islas disfrutó de un superávit presupuestal durante el ejercicio pasado. La economía de las Islas Falkland permanece fuerte, pero por supuesto, no estamos inmunes a los desafíos que se pueden ver en otros lugares y permanecemos muy conscientes de las presiones inflacionarias globales junto a nuestros ambiciosos planes.

Mediante un cuidadoso proceso en materia de toma de decisiones financieras, una vez más hemos alcanzado un excelente desempeño en lo que refiere a nuestros fondos de inversión, externamente administrados. Esto junto a ingresos positivos generados por la pesca y los impuestos, y el turismo internacional retornando a niveles pre pandemia, ha resultado en robustas finanzas gubernamentales, posibilitando más inversiones de capital en nuestros planes de entrega de obras y servicios.

El próximo ejercicio cuenta con un presupuesto operativo de unos £104 millones y, de cumplirse los planes como previsto, habrá un monto proyectado de inversiones de capital de más de £85 millones, comparado con unos £45 millones en el ejercicio 2023/24.

Nuestras prioridades principales en los proyectos de inversiones de capital para el ejercicio 2024/25 refieren al puerto nuevo, la nueva planta de generación eléctrica, la tercera fase de la granja eólica de Sand Bay y la planta de administración y disposición de residuos. Para el correr de los próximos diez años se pronostica que las inversiones de capital absorban unos £450 millones que serán financiados con nuestras reservas, excedentes y financiamiento de deuda que se espera no exceda los £100 millones y que serán reembolsados en ese período. Merced a nuestra consciencia colectiva focalizada en la prudencia fiscal, hemos podido retener nuestra solvencia crediticia por parte de Standard & Poor Global Ratings en A+.

El ejercicio entrante también verá cambios en nuestra moneda. Tras consultas públicas, las monedas de uno y dos peniques será retiradas de circulación a partir de enero 2025 y una nueva serie de billetes con la imagen de Su Majestad el Rey serán diseñados, incorporando temas identificados por la comunidad de las Islas.

Contexto Político

El ejercicio pasado fue un período en que muchas de las ambiciones de la Asamblea Legislativa, tan cual planteadas en el Plan de Desarrollo de las Islas, 2022/2026 han comenzado a materializarse. Desde el largamente esperado avance en la exploración de hidrocarburos y el desarrollo del puerto, a significativos pasos largos en infraestructura energética, incluyendo el desarrollo de nuestra planta de generación eléctrica y sustanciales inversiones en energía renovable. Estos proyectos ya están comenzando a fructificar.

Sin embargo debemos permanecer conscientes de los desafíos que plantean crecientes presiones globales, exacerbadas por los remanentes de la pandemia y de otras crisis globales. A medida que navegamos por estas aguas inciertas resulta imperativo que permanezcamos resolutos en nuestro compromiso al bienestar y prosperidad del pueblo de las Islas Falkland.

Autodeterminación y Diplomacia Pública

Las Islas Falkland continúan a promover su derecho a la auto determinación. Parte importante de ser una sociedad democrática es la habilitación de elecciones. Me siento encantado de ser testigo de una exitosa elección de medio término celebrada en setiembre del 2023, lo cual permitió a la Asamblea Legislativa retornar a su capacidad normal de integrantes.

Hemos mantenido un diálogo productivo con socios y políticos del mundo. Por primera vez en 30 años las Islas dieron la bienvenida al Secretario de Exteriores del Reino Unido, Lord Cameron. Su visita reforzó la mutua y beneficiosa relación entre las Islas Falkland y el Reino Unido. Pudo encontrarse con nuestra comunidad, aprender de primera mano los temas sobre nuestra relación con Argentina, entender sobre nuestros conceptos medioambientales y económicos y nuestras futuras aspiraciones. Lord Cameron también reafirmó claramente el compromiso del Reino Unido con las Islas, en tanto el pueblo de las Falklands quiera seguir siendo parte de Gran Bretaña.

Miembros de la comunidad también dieron la bienvenida a grupos de parlamentarios de todos los partidos con representación parlamentaria, tanto de Inglaterra como de Gales, incluyendo aquellos grupos parlamentarios como integrantes del grupo Esquema Parlamentario en apoyo de las Fuerzas Armadas; personal de asesorías políticas del Congreso de Estados Unidos, al igual que parlamentarios de Uruguay. También se recibieron a representantes de alta jerarquía de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, como lo fuera el ministro para los Territorios de Ultramar, David Rutley, MP.

Otros actos de valentía por parte de países en apoyo al derecho a la auto determinación de las Falklands nunca pasaron ni pasarán inadvertidos. Por ejemplo Sierra Leone ha demostrado públicamente solidaridad y apoyo en favor del derecho a la autodeterminación de las Islas en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, C24, en 2022. Este año facilitamos la visita de una delegación ministerial de Sierra Leone la cual reforzó nuestros vínculos con esa nación amiga.

Las Falklands estuvieron en la Secretaría de dos Consejos Ministeriales conjuntos con el Reino Unido, y junto al Reino Unido y otros Territorios de Ultramar firmamos una declaración conjunta para la creación de “Una moderna asociación para una Familia Británica Más Fuerte”, la cual despliega compartidos valores democráticos y respeto por los Derechos Humanos, reafirmando aún más la estrecha relación entre el Reino Unido y los Territorios de Ultramar. El acuerdo enaltece la asociación bilateral entre cada uno de los Territorios de Ultramar y el Reino Unido, alentando las consultas por parte de los Territorios de Ultramar de aquella legislación del Reino Unido que puede llegar a afectarlos, a la vez que el apoyo a los Territorios en asumir responsabilidades.

Una delegación de las Falklands muy pronto estará viajando a Estados Unidos y Canadá como parte de nuestra presentación anual ante la C24. La delegación de legisladores de las Islas, jerarcas del gobierno de las Falkland y un Embajador Junior, se reunirán con miembros de los gobiernos de EE.UU., Canadá y de otros países en Washington y Ottawa, a la vez que visitan y cumplen con C24 en Naciones Unidas.

El Parlamento Juvenil continua a crecer y abre sus puertas a los jóvenes en las Islas, para que experimenten el mundo de la política. Se han establecido vínculos con el parlamento juvenil de Portsmouth, una oportunidad para que ambos grupos entiendan los desafíos que enfrentan, como también en aquellas áreas de similitudes. Nuestro futuro pinta muy bien con las ideas y planes con que nuestra gente joven quiere avanzar.

Junto a las visitas formales, también hemos disfrutado otra ajetreada temporada diplomática pública, reforzando nuestros vínculos con países en el mundo. Fue positiva las visitas recibidas del Hospital Británico y del British School en Montevideo en el correr del año, brindando oportunidades vitales para intercambiar conocimientos y explorar más formas de apoyarnos mutuamente.

Me gustaría felicitar a cada uno de quienes se vieron involucrados en representar a las Islas Falkland en acontecimientos en el exterior y en ser anfitriones de las visitas a las Islas. Resultan vitales para nuestro trabajo de diplomacia pública al exterior y son verdaderamente prueba de la diversidad de las Islas.

Protección del Medio Ambiente.

Los honorables miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas han continuado a dar prioridad y apoyo a las iniciativas medioambientales. Al principio de este ejercicio, el Departamento de Medio Ambiente realizó consultas sobre la propuesta de un Parque Nacional en las Montañas de Hill Cove, sobre una Estrategia Energética para las Falklands y la nueva política en materia de prevención de la contaminación y administración de residuos. Hubo significativas respuestas del público a las tres consultas y el Departamento de Medio Ambiente están muy ocupados analizando y evaluando el cúmulo de respuestas. El Departamento de Medio Ambiente ha estado trabajando con un consultor para avanzar la política en materia de Manejo de Áreas Marinas. Un boceto informado por un interesado en el asunto y recogido durante los últimos meses se espera presentarlo como consulta formal antes de fin de año. También se espera que una nueva ronda de Fondos para Estudios Medioambientales sean distribuidos hacia setiembre próximo de forma de ayudar a la ciencia de los ciudadanos con sus proyectos locales que ayuden en el avance de nuestras prioridades medioambientales.

La bioseguridad es vital para la protección de nuestro medio ambiente y el eco sistema particularmente de enfermedades externas. Este año vimos otra temporada exitosa en el control del calafate, un proyecto a largo plazo que cuenta con un respaldo robusto y un marco legislativo, actualmente en desarrollo.

El equipo Veterinario ha tenido un año desafiante con el brote de la Influenza Aviar Altamente Patógena. Respondieron con una acción robusta y efectiva, y ya están embarcados en avances para hacer frente al flagelo la temporada entrante. El gobierno montó un esquema de compensaciones para reducir el impacto de los cierres impuestos por el gobierno a los negocios vinculados al turismo. La efectividad de este esquema será evaluado en adelanto a la próxima temporada estival.

Sub estimando el cambio climático permanece una importante áreas de trabajo. A principios de este ejercicio, el gobierno trabajando con otras partes interesadas en el tema, y asociados vio la instalación de las dos primeras de cuatro torres para la medición de flujos de carbono. Esto junto con datos de las recientemente desplegadas estaciones de medición climática y humedad de suelos, ayudarán a desarrollar nuestra comprensión de nuestro medio ambiente y huella de carbono, a la vez que mejor informar para el desarrollo futuro de políticas y proyectos.

Sostenido desarrollo económico para las Islas

La pesca permanece como la primer fuerza de la economía de nuestra economía. Ha sido exitosa en gran parte del primer año del sistema de ITQB, a pesar de un cierre anticipado de la segunda temporada del calamar Loligo por razones de conservación, pero igualmente la captura total para el ejercicio resultó razonable. En tanto las capturas de merluza siguen siendo las principales en la pesca de variedades con escamas.

Un informe sobre el Plan de Acción del gobierno, FIG, y de la Asociación de Compañías de pesca de las Falklands, FIFCA, será considerado por el Consejo Ejecutivo muy pronto. Una revisión del procedimiento y fijación de las tarifas de ITQ ha comenzado, y el gobierno trabajará junto a representantes de la industria durante todo el proceso y espera poder implementar un nuevo procedimiento para el 2026.

Un período de estabilidad respecto a la pesquería del calamar Illex es esperado. Todos los operadores han trabajado duro para obtener Certificados de Pesca Internacionales para sus naves junto a su muy mejorados programas de condiciones de salud, seguridad y bienestar de sus tripulaciones. Esto suministrará una fuerte plataforma para mover a las pesquerías al sistema de licencias, ITQ, Quotas Individuales Transferibles en un breve plazo.

Una revisión económica de la pesquería del calamar Illex ha comenzado, Se trata de un proyecto conjunto del gobierno de las Islas, FIG, y varios en la industria. El resultado nos ayudará a informarnos de la viabilidad económica de la industria y su actual formato, y puede ser utilizado para informar sobre el viaje hacia las ITQ, al igual que al número de pesqueros que se les otorgan licencias.

Una auditoría externa del Consejo Marino de Pesca Sostenible, MSC, referida a la merluza negra se cumplió a fines del 2023, demostrando el manejo de nuestra sostenibilidad de esta muy valiosa pesquería. El informe final se espera muy pronto.

Un procedimiento para modernizar el Sistema de Monitoreo de Pesqueros, VMS, ha comenzado con la implementación total de un robusto sistema de VMS, y de un Sistema de Información Electrónica de descargas, el cual se espera sea completado y pronto para su uso en 2025.

Un nuevo programa de observadores, y de cumplimiento, ha sido asegurado, apelando a una combinación contratada de personal ya empleado y de servicios. El monitoreo será extendido a todas las pesquerías y no solo la de Loligo.

El Turismo ha logrado una gran recuperación con la Oficina de Turismo de las Falklands informando de un total de 70,000 visitantes de cruceros para la temporada 2023/24. Si bien aún es por debajo del pico del 2019/20 excede proyecciones y el gasto por visitante se incrementó un 26% desde 2019/20. La evidencia sugiere que el número de turistas de tierra ha retornado a números previos al Covid, con un pronóstico para el 2024 en exceso de los 2,000, que podría convertirse en el mayor número registrado en anales del turismo de Falklands.

El Departamento de Agricultura ha tiendo otro año muy ocupado, con picos en la muy bien concurrida muestra de carneros y trabajando en asociación con DEFRA (Ministerio de agricultura y alimentación del Reino Unido) y organizaciones locales ha suministrado formación a los residentes del Campo sobre cómo combatir los incendios de pasturas. El número del reba;o de ovinos ha vuelto a caer y las ventas de lana han sido desafiantes, se encararán trabajos con los productores para encontrar formas de apoyarlos durante estos tiempos difíciles.

Considerable progreso se ha alcanzado en materia de preparación para recibir petróleo, por parte del gobierno, incluyendo la contratación de nuevos miembros del equipo y avanzando en varios sendas de trabajo requeridas para la sanción del proyecto. Ante-proyectos tanto del Plan de Desarrollo del Yacimiento como el de Impacto Ambiental para el desarrollo del yacimiento de Sea Lion al norte de las Islas, han sido recibidos por el gobierno y están bajo revisión. La consideración de ambos proyectos por parte del Consejo Ejecutivo se espera en el tercer cuarto del 2024. Trabajo también ha comenzado al amparo de la licencia para explorar por oro, con una primera exitosa temporada de trabajos de campo.

El gobierno recientemente ha dado la bienvenida a dos nuevos asesores en materia de políticas, sustancialmente incrementando la capacidad del gobierno en apoyo de un abanico de asuntos, incluyendo viviendas, servicios sociales, y aduanas e inmigración. Una Estrategia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de Falklands fue publicado en noviembre 2023 y el plan de implementación ha sido desarrollado. El Consejo de Evaluación de Oficios, que incluye representantes del gobierno, organizaciones del sector privado y de la comunidad, proveerán una vista general para la implementación con informes regulares al Consejo. Las Cuentas Nacionales fueron publicadas en abril del 2024, incluyendo información impositiva hasta el 2022 y ha comenzado el trabajo en una puesta al día del informe sobre el Estado de la Economía.

Se encuentran en marcha desarrollos para una comprensiva política de las Islas Falkland para asegurar la educación y formación a los pos-16 años, y de esa forma confirmar que oportunidades son ofrecidas a todos los residentes permanentes y que las políticas apoyen la estrategia de desarrollo de la fuerza laboral. Esto continuará durante los próximos doce meses y será discutido ampliamente con los empleadores, la Cámara de Comercio, negocios rurales y lo más posible con la comunidad.

Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Una vez aprobado por el Consejo Ejecutivo de las Islas comenzarán los trabajos conjuntos entre el gobierno y las Fuerzas Británicas en el Atlántico Sur en las nuevas fases de reemplazo de las turbinas de viento, suministrando energía renovable para aquellos viviendo en Stanley y en MPC. Una licitación ha sido convocada para el suministro de energía renovable en Fox Bay. Completar la planta para administrar la eliminación de residuos está en marcha, lo cual reducirá volúmenes en los rellenos sanitarios. Experiencias de reciclaje también se están expandiendo al Campo y a las comunidades en las islas menores de Falklands.

Estoy encantado de mencionar que tras un programa de diez años la carretera que une Stanley con MPA ahora está totalmente asfaltada, logrando acercar más a las dos comunidades, y brindándole a conductores y visitantes un viaje mucho más seguro. La próxima etapa es la del encarpetado de Fitzroy Ridge. Continúa el trabajo para suministrar marcadores laterales y líneas blancas para mayor seguridad en las rutas. Continúa el trabajo dedicado al programa de mejoras de las vías de tránsito tanto en Stanley como en zona rural, Campo, y de esa forma tener vías más seguras para que nuestras comunidades puedan seguir disfrutando y explorando las Islas.

Trabajos continúan en el modelo operacional de las nuevas facilidades para los deportes a cargo del Consejo Nacional de Deportes. Se espera que las facilidades sean abiertas durante el próximo ejercicio.

Y el mayor proyecto de infraestructura encarado por las Falklands, la nueva facilidad portuaria, fue asignada en licitación a Harland y Wolff del Reino Unido para que se hagan cargo del modelaje técnico y financiero de forma de asegurarse que el puerto nuevo se ajusta a sus necesidades, maximiza las oportunidades de emprendimientos para la población local y está dentro de las posibilidades financieras y económicas de las Islas.

Las mejoras en el muelle público de Stanley y de los pontones para la temporada de turistas, y que fueran aprobados el año pasado, serán completados en tiempo para la próxima temporada estival. Una evaluación mayor de la infraestructura relativa al turismo será incluida en el Plan Nacional de Infraestructura el cual será expuesto a consultas públicas en el correr de los meses venideros.

En diciembre 2023, FIGAS (Servicio aéreo del gobierno de las Islas) celebró sus 75 años de servicio, un logro festejado por su personal y el público en general. He tenido la oportunidad en muchas oportunidades de experimentar a FIGAS y queda muy claro que se trata de un esfuerzo conjunto del personal pasado y presente, que han sido capaces de mantener este medio de comunicación, crucial, en el aire y funcionando. FIGAS tuvo una muy ajetreada pero exitosa temporada turística y estamos a la espera de una nueva aeronave para incrementar nuestra flota de aviones Norman Islanders, que nos suministrará mayor flexibilidad y resiliencia.

El contrato con el ferry y los servicios costeros se aproxima a su fin y será re-licitado. Expresiones de interés se esperan muy pronto.

El Directorio de Desarrollo y Servicios Comerciales es responsable por la preparación del relanzamiento de la licitación para la licencia de telecomunicaciones y el correspondiente contrato cuando el actual contrato de Sure expire el primero de enero del 2028. El público puede esperar un avance significativo, por parte de sectores empresariales privados y usuarios claves, antes que una consulta general y mayor sea cumplida, de forma tal que las Falklands tomen una serie de decisiones en conjunto. La licitación para un asesoramiento independiente, especializado, para ayudar en este proceso estará disponible para los interesados en la licitación en los próximos meses.

Salud Pública, Bienestar y Atención Social

El Directorio de Salud y Servicios Sociales ha hecho un avance significativo en la entrega de nuevos servicios en el correr del último año. Alguno de los más notables incluyen el inicio del largamente esperado servicio de ortodoncia para los jóvenes de las Islas, y el desarrollo de un nuevo servicio acordado permitiendo a los pacientes requiriendo reemplazos de cadera y/o rodilla de ser atendidos más rápidamente en el exterior.

El bienestar permanece como parte de uno de los principales trabajos que realizamos para nuestra comunidad. En agosto del 2023, el Servicio de Bienestar Emocional se presentó en nuestra comunidad para comprender que era necesario para alinear el futuro de la salud mental y del apoyo emocional para el bienestar en las Islas.

Más aún, las inversiones en Tussac House (residencia para tercera edad) finalmente habrán logrado su fin cuando abra sus puertas más adelante en el año. Todas estas iniciativas representan significativas mejoras e inversiones al extenso abanico y de calidad de los servicios de salud y atención social disponibles en las Islas.

El trabajo emprendido por el equipo de Servicios Sociales ha experimentado grandes avances durante el pasado ejercicio como el de elevar el Cuidado de Adultos al mismo nivel que ya existe para su similar referido a Niños. Significativo tiempo y esfuerzo han sido invertidos en políticas de desarrollo y de formación de personal a lo ancho de los distintos departamentos del gobierno. Marcamos el 25o. aniversario del desarrollo formal del Departamento de Servicios Sociales que continúan a trabajar en los departamentos del gobierno para asegurar que el apoyo y servicios de salvaguarda son de pensamiento y actitud adelantados y trabajan al servicio de la comunidad.

Significativo tiempo y esfuerzo serán requeridos para asegurarse que la operación de Tussac House es exitosamente integrada en el seno de los servicios de apoyo a la comunidad. La Unidad de Salud Pública también estará trabajando hacia proyectos relativos a una campaña anti estigma referida a la salud mental al igual que redoblando los esfuerzos para reducir el uso de tabaco.

El Centro de Esparcimiento de Stanley continua a trabajar para mejorar las experiencias de los usuarios con un abanico de nuevas membrecías lanzadas el año pasado para alentar un mayor uso de las facilidades.

Este año también vimos al gobierno hacerse cargo formalmente de la administración de Stanley Growers (granja de invernáculos) luego de más de treinta años de dedicado servicio por parte de Tim y Jan Miller. Las instalaciones suministran el 90% de la fruta y vegetales frescos para para las Islas. Gracias al apoyo del gobierno los precios de algunos productos frescos han sido reducidos.

Educación, Formación de Oficios, Fuerza Laboral, Comunidad y Cultura

Ante todo quiero felicitar a Karen Steen, Directora Ejecutiva de las Escuelas de las Islas Falkland por haber recibido el año anterior, un MBE en la Lista de Honores en el Cumpleaños del Rey.

El Departamento continua a ofrecer una educación de alta calidad, disponible a todos los niños para mejor completar el ciclo cuando adultos.

Ha habido un foco combinado entre las escuelas primaria y secundaria en mejorar la calidad de lectura de alumnos, lo cual ha resultado en mejoras positivas en la confianza y habilidad de leer en todos los grupos de los distintos años, grupos y clases. Esta medida focalizada continuará a lo largo del próximo ejercicio, con la meta que todos los niños estarán leyendo al esperado nivel que corresponde a su edad. La currícula de historia tanto para estudiantes de primaria como de secundaria fue revisada para asegurarse que la historia de las Islas Falkland está planificada y enseñada como parte integral del aprendizaje de los niños.

IJS (Escuela Junior) y la Educación del Campo celebraron los excelentes resultados para los niños en su último año de evaluación en Primaria con una fuerte desempeño en lectura, escritura y matemáticas. También celebrando éxitos estuvieron los estudiantes de FICS en su último año en sus exámenes de GCSE (pre universitario) con la mayoría salvando las materias de Inglés y Matemáticas en el primer intento.

Las recomendaciones de la Revisión de la Educación de Campo (en zonas rurales) en materia de enseñanza fueron implementadas en setiembre del 2023, enfatizando en la necesidad de aumentar la enseñanza cara a cara, en vivo, a los niños en zonas rurales.(En muchos casos se hacía por radio y ahora por zoom). Esto asegurará igualdad en condiciones de aprendizaje para todos los niños en zonas rurales, al margen del tamaño de las familias.

El Falklands College continua a brindar apoyo a la educación y formaciones pos-16, al igual que proveer una variedad de cursos en apoyo de nuestro desarrollo y habilita a la gente en la comunidad de juntarse y compartir conocimientos.

El programa SHIELD tuvo un año muy positivo con su primer miembro exitosamente transitando a un empleo pago como resultado del apoyo recibido en el programa, y la experiencia laboral provista por comercios locales. El programa SHIELD cuenta con un stand en el Transit Shed de FIC, vendiendo sus productos a los visitantes y turistas. Se trata de una experiencia muy positiva y ya están en camino preparándose para la próxima temporada turística.

Los fondos del Esquema para el Desarrollo de la Comunidad fueron utilizados en su totalidad este ejercicio, y tenemos el mismo pronóstico para el ejercicio siguiente. Una fuerza del Esquema es su flexibilidad para respaldar requerimientos que contribuyan al desarrollo económico de las Islas Falkland.

Igualdad Social

Para el Bienestar de nuestra comunidad, el gobierno ha explorado formas para mejorar la igualdad social en las Islas. Por más de tres años el gobierno ha establecido un Grupo de Trabajo en Igualdades. Un mojón para este grupo fue el de dar la bienvenida en el gobierno a un Asesor en Política de Igualdades y a un Asesor Legal en Igualdades, quienes se encargarán de modernizar la legislación en materia de igualdad en las Islas Falkland.

Los trabajos relativos a la Estrategia en Viviendas, permanece muy activa, identificando opciones de apoyo tanto a propietarios como inquilinos. Mejoras en el nivel general de vida para la comunidad también ha sido habilitado mediante el trabajo de todos los departamentos del gobierno de las Islas, y mucho más permanece por hacer en esta área.

En agosto del 2023 el gobierno introdujo un enfoque más flexible para licencias parentales, al momento disponibles para los funcionarios del gobierno. La introducción de un enfoque Parental Compartido, es el primer paso hacia un sistema más flexible, inclusivo con opciones de apoyo a funcionarios del gobierno y sus familias.

Seguridad y Confianza

La Policía Real de las Islas Falkland recientemente fue inspeccionada por el Foreign Office (también de la Mancomunidad y Desarrollo) y una serie de recomendaciones se realizaron. Se adoptó un Plan de Acción con el propósito de seguir mejorando la profesionalidad del servicio. Una nueva asociación con la Policía Real de Gibraltar genera la oportunidad de enviar nuevos Oficiales a Gibraltar para un entrenamiento policial inicial, y refuerzo de vínculos con otro Territorios de Ultramar.

Esperamos dar la bienvenida a un nuevo Jefe de Policía el año entrante.

Tras la revisión del exterior, en 2022, de la Prisión en Stanley, en enero del 2023 el servicio recomendó operaciones las 24 horas, para poder cumplir con las principales recomendaciones que se hicieran.

El Departamento de Aduanas e Inmigración han tenido otro año muy ocupado. En mayo del 2023 entró en vigor la Enmienda sobre Estatus de las Islas Falkland 2022. Los estatus se otorgan cada trimestre y los niveles de solicitudes permanecen altos del momento que mucha gente, con los requisitos necesarios, está eligiendo comprometer su futuro con el de las Islas.

También ha sido un año muy activo para los integrantes el Servicio de Bomberos y de Rescate, teniendo que responder a muchos incendios descontrolados y de pasturas durante la temporada de verano. El continuo entrenamiento y la retención de bomberos durante el año significa un servicio bien atendido, vital para mantener habilidades y conocimientos al día.

La Fuerza de Defensa de las Islas actuó en compañía con el equipo de Rescates de Montaña de Tweed Valley ayudando a mejorar la habilidad de la Fuerza en faenas de búsqueda y rescate en tierra. Por otra parte tres miembros de las FIDF recientemente participaron del Ejercicio Island Warrior 24, entrenando en Estados Unidos, junto a regimientos de Bermuda, y las islas de Turks y Caicos, y Caimán, aumentando de esta forma su conocimiento y habilidades, a la vez que más conexiones con otros miembros de la Familia de Territorios de Ultramar.

También quisiera aprovechar el momento para felicitar a Justin McPhee, ahora Director de Servicios de Emergencia y de Seguridad de las Islas, por haber sido otorgado un MBE en la Lista de Honores de Año Nuevo por sus servicios a la defensa de las Islas Falkland.

La Autoridad Marítima continua a centralizarse en la entrega del nuevo puerto de las Falklands al igual que las responsabilidades en su condición de Bandera y Estado Costero. Estos incluyen la entrega de nuevos sistemas de radio y marcadores de navegación, y luces, y la introducción de legislación marítima en el cumplimiento de su misión de asegurar la seguridad de quienes transitan mares, al igual que la seguridad de las embarcaciones y protección del medio marino.

La Planificación de Emergencia y Resiliencia para FIG ha mejorado con la utilización de apoyos de agencias externas, incluyendo el Programa Inter-operativo del Servicio Conjunto de Emergencia, el cual suministró importante entrenamiento para el Departamento y otros dentro del gobierno, es decir del Servicio de Búsqueda y Rescate del Reino Unido. Por otra parte un reciente Memorando de Entendimiento con la Brigada de Bomberos de Londres suministrará apoyo de control remoto y asesoramiento a las Islas en el caso de una crisis. La nueva Sala de Control Conjunto muy pronto estará operativa, haciéndose cargo de todas las llamadas 999 y los pedidos marítimos de ayuda.

Tantos de nuestros servicios son cumplidos por personal voluntario, reservista o retenidos por lo cual la comunidad está continuamente agradecida y les agradece las horas de sus vidas a servicios con tanta dedicación.

Gobierno Organizado y Efectivo

Los compromisos realizados en el Plan de Desarrollo de las Islas permanecen como prioridad para el gobierno. Trabajando con Directores de Gobierno, los miembros de la Asamblea Legislativa establecieron una revisión de prioridades a fines del 2023 para acordar un Plan de Entrega de trabajos que será completado antes de la próxima elección.

Un número de reuniones del Comité Selecto del Presupuesto fueron abiertas al público en general, mejorando transparencia en el proceso de elaboración para asegurar que dineros públicos son gastados con cuidado y consideración. La puesta al día de Instrucciones Financieras abrirán el uso del sistema de correos electrónicos para el sistema de compras del gobierno, con mayor visibilidad pública de licitaciones tanto para empresas locales como internacionales, a la vez que facilitando nuestra capacidad para administrar y archivar los contratos.

En octubre del 2023 se creó un nuevo departamento interno de IT y se hizo cargo de la administración de los servicios de IT que habían sido subcontratados por diez años. Es mérito al nuevo equipo que esta transición ocurriera fluidamente sin contratiempos o interrupción del servicio. El gobierno tiene ahora por primera vez su Estrategia IT con un ambicioso programa de trabajos para los siguientes dos años. Esto permitirá ver mejoras en todos los aspectos de IT, incluyendo una mayor protección cibernética y un programa en fases de mejoras en la infraestructura transversal del gobierno.

Invertir en nuestro Servicio Civil ha visto al Director de Salud y Servicios Sociales, al Director de Servicios de Emergencia y de Seguridad de las Islas y a la Secretaría de Finanzas reclutar personal dentro de las mismas Islas Falkland. Valoramos a todos nuestros funcionarios y la contribución que hacen a las Islas y continuamos a explorar caminos para permitir el desarrollo de nuestros funcionarios a cargos de mayor responsabilidad. Varios directorios han recibido a estudiantes para experiencias laborales, permitiéndoles experimentar el servicio público de primera mano. En cuanto al futuro de nuestro servicio público, hay que seguir involucrando a jóvenes de las Islas a medida que continúan con su educación y formación resulta vital.

En octubre del 2023 una reestructura de los departamentos de gobierno fue anunciada como forma de incrementar la efectividad y reforzar la capacidad, resiliencia y cometidos por medio de una multiplicidad de funciones. Los cambios han sido inmediatos y han resultado en un Equipo de Administración Corporativa más ágil y fluido, a la vez que en un trabajo más colaborativo entre los departamentos.

El bienestar de nuestros funcionarios resulta vital para el funcionamiento del gobierno. Una compulsa sobre el bienestar de funcionarios resultó en respuestas del 29,8% de la fuerza laboral gubernamental que fueron compartidas con el Equipo de Administración Corporativa. Durante el próximo ejercicio financiero el gobierno continuará a trabajar en el bienestar para el personal.

Concluyendo

Esto concluye mis exposición ante la Asamblea Legislativa, pero me permito agregar que espero ver a las Islas, como comunidad y economía crecer en el marco del próximo ejercicio financiero, y permanezco orgulloso de ser parte de esta maravillosa comunidad en las Islas.