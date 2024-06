Aumenta la pobreza en Argentina, según un estudio

Según el estudio, el 32,5% de las personas con un empleo regular viven “en hogares en situación de pobreza”.

Según un estudio publicado este lunes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), la pobreza se elevó al 55,5% de la población, afectando a casi 25 millones de personas en el país sudamericano en el primer trimestre de 2024. Al mismo tiempo, la indigencia (situación incluso por debajo de la pobreza) alcanzó el 17,5% con un 24,7% de la población afectado por una inseguridad alimentaria.

El observatorio, que pertenece a la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el presidente Javier Milei fue profesor de Economía, mide desde hace años los índices socioeconómicos.

En las zonas urbanas, el estudio halló que la pobreza -determinada por el valor de la canasta básica de alimentos- alcanza a 24,9 millones de habitantes, mientras que unos 7,8 millones se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia.

”La inseguridad alimentaria total para las áreas urbanas relevadas por la encuesta ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños y adolescentes. Por otro lado, el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa“, señaló el informe titulado “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina”.

”Al considerar el [Área Metropolitana de Buenos Aires] AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en 26,4% de las personas, 21,8% de los hogares y 35% de los niños, niñas y adolescentes. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente“, prosiguió el documento.

”Pueden parecer números fríos, pero detrás de ellos hay un sentimiento profundo, hay rostros, hay familias pobres o indigentes que pasan hambre y mala alimentación por razones económicas; hay desocupados que no pueden acceder a un trabajo de calidad o trabajadores pobres sobreocupados; hay madres que no pueden satisfacer las necesidades de crianza de sus hijos, dada la escasez de recursos y tiempo de vida que genera la pobreza“, dijo a medios locales el coordinador del Observatorio, Eduardo Donza.

”La crisis actual sin duda ha agravado estos problemas que son estructurales en la sociedad argentina. En este sentido, tengamos en cuenta que durante el primer trimestre, la pobreza ha superado el 50%, y la tasa de pobreza extrema ha alcanzado al 18% de la población“, agregó.

En cuanto a la educación, el 23% de los niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 y 12 años no asiste a la escuela primaria, el 9,1% cursa la primaria con sobreedad y el 35,3% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no terminó el secundario.

”Estos indicadores expresan valores adversos, a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos menores de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en religiosos)”, se precisó.

De la población económicamente activa (en edad de trabajar), el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% se enfrenta a un subempleo inestable.

En el lado positivo, se informó que la mortalidad infantil disminuyó entre 2005 y 2022, aunque de manera desigual y con diferentes índices según la parte del país que se considere.