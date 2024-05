Falklands, proyecto de puerto nuevo sigue en marcha según lo planificado

Harland & Wolff

Los astilleros de Harland & Wolff, que están involucrados en la preparación del proyecto de puerto nuevo en las Islas Falkland “continúa completamente sin ser afectado”, a pesar de los informes de prensa británicos que refieren a “dificultades financieras”

El licitador preferido para preparar el proyecto del puerto nuevo en las Falklands ha estado en conversaciones con el gobierno del Reino Unido por una garantía de crédito, que ayude al refinanciamiento del astillero en Irlanda del Norte

El matutino del Reino Unido, “Daily Telegraph,” esta semana informó que jerarcas de la empresa advirtieron a los funcionarios que en el “peor de los escenarios,” de no poder asegurarse la garantía del crédito, conducirá a pérdidas de puestos de trabajo y la necesidad de recortar y reconsiderar algunos proyectos, tales como el referido a las Islas Falkland.

Pero un vocero de Harland & Wolff consultado por el semanario de las Falklands, Penguin News sostuvo que ”las conversaciones con el gobierno del Reino Unido referidas al instituto que aborda la Financiación de Exportaciones, y Garantías para el Desarrollo de Exportaciones, (UKEF y EDG), continúan y son positivas“

”Los negocios siguen como siempre, y continúan en todas nuestras plantas, al igual que se está haciendo un gran avance en el cumplimiento de los contratos“.

”Cada uno de los astilleros está ocupado con trabajos de fabricación, y cada uno de ellos es crucial para la entrega y cumplimiento del Programa FSS, y nuestra estrategia de trabajar simultáneamente con cinco mercados y seis servicios“.

El vocero de los astilleros, alguna vez insignia de la tecnología británica en fabricar grandes paquebotes como el Titanic y sus gemelos Olympic y Brittanic a principios del siglo XX, agregó que ”no vamos a comentar sobre especulaciones“. Cuando se le preguntó que comente sobre el actual estatus del proyecto del puerto nuevo, un comunicado del gobierno de las Falklands ”afirmó estar al tanto de la reciente publicidad respecto a Harland & Wolff, y la incertidumbre sobre la financiación del gobierno del Reino Unido.“

”Esto no está en forma alguna vinculado al proyecto del gobierno de las Falklands. Los jerarcas del FIG están siguiendo muy de cerca el desarrollo de acontecimientos y del impacto de la elección general del Reino Unido y el período en decisiones que puedan afectar a nuestro principal licitador. En efecto el FIG no está bajo contrato con Harland & Woff al momento por tanto no hay riesgos financieros. Todos los otros aspectos del proyecto de reemplazo del puerto...permanecen tal planificados”

.