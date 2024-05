Expresidente paraguayo Lugo no volverá a la política

Lugo se encuentra bien pero no piensa volver al ruedo político

El expresidente paraguayo Fernando Lugo dijo este jueves en una entrevista radiofónica con motivo de su 73 cumpleaños que se sentía bien después de un derrame cerebral que sufrió en 2022 y que lo hizo pasar más de seis meses recuperándose en Buenos Aires.

Sin embargo, admitió que estaba algo cansado como para regresar a la arena política. Al momento de su problema de salud, se desempeñaba como Senador Nacional por del izquierdista Frente Guasu.

Lugo también explicó en su diálogo con una emisora de Asunción que estaba en constante comunicación con la gente. Sin embargo, estimó que “hoy el ambiente es diferente y poder compaginarme nuevamente con todo el eje, el espectro político... ya estoy cansado... No cansado, pero estoy listo para continuar esta vida donde me tocó vivir”, dijo, lo que no es poco dado que en algún momento de su recuperación, todavía no podía hablar.

También le recomendó que se mantuviera alejado de la política su médico personal y ex colega en el Senado, Jorge Querey, quien actuó como su portavoz durante su enfermedad.

Fernando Armindo Lugo Méndez sigue siendo el único político que ha interrumpido el gobierno continuo de la Asociación Nacional Republicana incluida la dictadura de Alfredo Stroessner, quien también pertenecía a esa fuerza más comúnmente conocida como Partido Colorado (ANR-PC).

El ex obispo católico que devenido laico se convirtió en el 48º presidente de Paraguay el 15 de mayo de 2008. Fue destituido mediante juicio político el 22 de junio de 2012. Posteriormente se desempeñó como Senador Nacional de 2013 a 2023. Tiene una licenciatura en Ciencias Religiosas y una maestría en Sociología.