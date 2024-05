Presentan denuncia constitucional contra Presidenta de Perú

Boluarte debería haberse tomado una baja médica y tener las funciones de la presidencia encomendadas al presidente del Congreso

La congresista peruana Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) presentó este martes una Denuncia Constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su desaparición de 12 días el año pasado, durante los cuales se cree que se sometió a una cirugía estética.

Boluarte no apareció por ningún lado entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, saltándose así todos los compromisos oficiales. Según la presentación de Luque, Boluarte tendría que negar o admitir las acusaciones sobre los motivos de su ausencia.

La legisladora buscó obtener la agenda presidencial que contiene su lista de reuniones y actividades, así como la indicación médica de reposo, además de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros y otras pruebas pertinentes “para cotejar la información” brindada por el Poder Ejecutivo, Luque explicó al tiempo que insistió en que las respuestas del despacho de Boluarte no probarían nada porque no se pudo establecer que cumpliera debidamente con sus funciones como jefa de Estado.

“Yo esperaría que esto se admitiera. Sé que en el Congreso las cosas se definen por votos, sé perfectamente que hay un bloque como ha dicho el Ministro de Justicia y Derechos Humanos que los apoyan y los ayudan y yo no sé qué otros términos ha usado, pero creo que lo importante es que una vez más en la corte está quién está tomando estas decisiones y que definan si van a seguir permitiendo el ejercicio de la presidencia sin control político”, afirmó.

Luque insiste en que Boluarte debió haber seguido las reglas correspondientes a una vacancia presidencial temporal por motivos de salud y encomendar sus funciones al presidente del Congreso, Alejandro Soto en ese momento. “Lo que me han confirmado es que no hubo licencia médica”, amplió Luque. “A estas alturas no cabe duda de que Dina Boluarte tomó la decisión de someterse a una intervención estética”, recalcó.

El fiscal general interino, Juan Carlos Villena, anunció este lunes que presentó una denuncia separada contra Boluarte por presunto soborno pasivo en el llamado escándalo Rolex. La presidenta fue fotografiada usando costosos relojes que -se cree- estban por encima de sus posibilidades financieras considerando sus ingresos como funcionaria antes de ser elegida vicepresidenta.

A principios de este mes, el Parlamento de Perú volvió a considerar extraoficialmente una moción de vacancia para destituir a Boluarte, dadas las numerosas irregularidades con las que se la ha asociado. El año pasado, dos iniciativas de este tipo fueron rechazadas por el Congreso.