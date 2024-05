Falklands: habrá consulta popular sobre la acuicultura comercial a gran escala

En Chile la cría comercial de salmones en gran escala se ha convertido en una gran industria exportadora

El gobierno de las Islas Falkland anunció que habrá una consulta popular sobre la acuicultura, particularmente la cría comercial en gran escala del salmón Atlántico. La decisión tanto del gobierno de las Islas como de la empresa demandante, United Marine Limited, interesada en dicha actividad acordaron ante la Justicia deponer el litigio y proceder con una consulta popular, en vista de las opiniones divididas en la comunidad sobre el emprendimiento.

En su comunicado el gobierno de las Falklands afirma haber acordado deponer, (el 27 de mayo de los corrientes), de mutuo consentimiento con la contraparte, la empresa Unity Marine Limited, el reclamo que se presentara y sobre el cual fallara la Justicia en mérito a lo acordado por las partes. El reclamo pretendía desafiar la medida del 22 de marzo pasado, referida a que había que proceder a hacer los arreglos para prevenir la instalación de granjas comerciales a gran escala para la cría de salmones en las Islas Falkland. Entre dichos arreglos el gobierno de las Islas había creado la expectativa que previo a cualquier decisión sobre el asunto, habría una consulta pública completa. El gobierno de las Islas acepta que una consulta pública completa debe realizarse antes que se tome cualquier otra decisión sobre el asunto.

En vista de lo previsto en la actual Ordenanza para Granjas de Peces del 2006, el Consejo Ejecutivo de las Islas ha decidido que las decisiones “interinas” de política realizada en marzo del 2022, deben repetirse. Esto significa que hasta que se cumpla la consulta y se tome una decisión final, ninguna solicitud bajo la Ordenanza del 2006, que proponga la introducción de nuevas especies a las Islas Falkland como ser el salmón del Atlántico será aceptada, y cualquier otra licencia otorgada bajo dicha Ordenanza será limitada a una producción con un tope de 50 toneladas

Jerarcas del gobierno habían obtenido previamente a la situación un informe de los consultores MacAlister Elliot and Partners, (MEP), y harán una revisión de dicho trabajo, al igual que todo otro material relevante de forma de poder realizar la consulta en tiempo corriente. La consulta se basará en las opciones identificadas por MEP, desde, “nada de granjas de salmones en las Islas Falkland” hasta “la cría comercial de salmón tendrá lugar, y es limitada tan sólo por la capacidad de carga del medio ambiente”.

El gobierno trabajará con Unity Marine Limited en finalizar la información de la consulta y el proceso. Tras la consulta, un informe será elevado al Consejo Ejecutivo de las Islas para otra decisión y se tiene la intención que dicho informe resulte público. Un cronograma de trabajo se desarrollará junto a jerarcas del gobierno, reconociendo la importancia de este trabajo junto a otros identificados como trabajos prioritarios.

Cuales quiera sea el resultado de la consulta y la decisión a continuación, es inevitable que enmiendas serán necesarias a la Ordenanza de Granjas de Peces del 2006, para implementar la decisión.

El vocero de la Asamblea Legislativa, MPA Pete Biggs dijo al respecto, “Reconocemos que hay posiciones muy fuertes en la comunidad en ambos lados del tema, y que cualquier decisión podría tener implicancias significativas a largo plazo para las Islas Falkland. Estamos naturalmente desencantados de estar donde nos encontramos, pero lo que más queremos es una decisión que esté asegurada contra futuros desafíos y creemos que una consulta pública completa ayudará a que eso tome forma”.

Unity Marine Ltd admite que el tema es polémico

A pocas horas del comunicado del gobierno de las Islas, la empresa Unity Marine Ltd emitió su comunicado en aprobación de lo acordado.

“Unity Marine Ltd. da la bienvenida a la decisión del gobierno de las Islas Falkland de involucrarse en una consulta popular completa respecto a la acuicultura a gran escala. Nuestra posición siempre ha sido que la industria ofrece el potencial de una significativa oportunidad para las Islas Falkland, y que debe ser entendida correcta y minuciosamente antes de tomar una decisión informada. Estamos prontos para involucrarnos a lo largo de este proceso tanto con el gobierno como la comunidad de las Islas Falkland.

James Wallace, Director de Unity Marine dijo, ”Reconocemos que este tema genera fuertes sentimientos en algunas partes de la comunidad y esperamos que la gente vea esta decisión a la luz correcta. No se trata de una aprobación tácita de la acuicultura a gran escala; es la oportunidad para explorar en calma, el potencial de una nueva industria y comprender las oportunidades y riesgos que pueda presentar previo a tomar decisiones. Si al final de este proceso las preocupaciones de la comunidad no pueden ser suficientemente encaradas, no tengo dudas que la decisión final del gobierno reflejará eso como corresponde”.