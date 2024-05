¿Tiene sus días contados el Jefe de Gabinete argentino?

Se dice que Posse está enemistado con Milei y también con “El Jefe” (la hermana del presidente, de quien se dice que es la que manda en Casa Rosada)

Crecen los rumores en Buenos Aires de que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene los días contados y que su salida es ya una cuestión de cuándo y no de si, a pesar de que el Gobierno Libertario del presidente Javier Milei niega reiteradamente esa posibilidad. Posse no asistió esta semana al acto esteilo estrella de rock de Milei y no viajaría a Córdoba para las principales celebraciones de la festividad nacional del 25 de Mayo.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “es absolutamente falso” que se estuvieran haciendo planes en Casa Rosada para después de la renuncia de Posse. Adorni insistió en que estas especulaciones se suman a otras que se le plantearon desde la asunción presidencial del 10 de diciembre de 2023 sobre el inminente reemplazo de los ministros Guillermo Francos (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Toto Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) “y el mío propio” que nunca se concretaron.

Posse encabezó la reunión de gabinete del jueves pero no fue al estadio Luna Park para la presentación de Milei.

A cinco meses de iniciado el gobierno libertario, algunos mileístas de línea dura estarían disconformes con las falencias de Posse, en particular la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario y ex tarotista, ahora conocida como “El Jefe” con prefijo masculino.

Además de faltar al acto de Córdoba, aún no se definió si Posse asistirá al tradicional TeDeum en la catedral de Buenos Aires. Según medios locales, su ausencia alimentaría aún más los rumores.

El presidente Milei explicó que todos los ministros están bajo la lupa, “no sólo Posse” porque “nuestro primer hito de gestión terminaría con el resultado de la Ley de Bases, que puede o no tener éxito” y “esta situación llevará a que, luego de este hito, tengamos que hacer una evaluación de resultados.” El presidente también insinuó que el economista Federico Sturzzenegger podría llegar pronto como ministro sustituto. “A partir de ahí, evaluaremos lo que funcionó y lo que no, lo cambiaremos”, añadió.

“Cuando de esa evaluación surja que alguien no está a la altura o hayamos cumplido un ciclo y el Presidente considere que hay alguien mejor para ocupar el cargo, tomará la decisión correspondiente. Si hay algún cambio, se comunicará”, dijo Adorni este viernes en su rueda de prensa matinal.

Las versiones sobre un supuesto malestar en el círculo íntimo de Milei se produjeron apenas un día después de que Caputo elogiara a la administración Libertaria por su gestión sin déficit en los primeros cuatro meses del año, con cifras también positivas previstas para mayo.

Asimismo, Caputo dijo que podría llegar un nuevo flujo de efectivo tras los nuevos acuerdos que se alcanzarán en breve con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el ministro no explicó por qué el dólar “blue” (del mercado negro) siguió subiendo esta semana en medio de poco alentadoras proyecciones para la mayoría de las pymes argentinas que pueden derivar en despidos o cierres. En este escenario, un superávit comercial de 1.820 millones de dólares en abril sirvió de poco consuelo a las familias que no llegan a fin de mes.