Uruguay: Titular del Partido Nacional renuncia en medio del escándalo Penadés

Siempre defendí el Estado de Derecho, argumentó Iturralde en su carta de renuncia

El presidente del Directorio del Partido Nacional uruguayo, Pablo Iturralde, renunció este jueves a su cargo tras comprobarse que mantuvo una conversación con el encarcelado ex senador Gustavo Penadés, investigado por presunta conducta sexual inapropiada.

El ex legislador lleva más de seis meses en prisión preventiva en la cárcel de Florida tras ser imputado por once delitos de retribución a la explotación sexual de menores, cuatro delitos de abuso sexual agravado por un delito de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor.

“En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros, ni el funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo de Presidente del Directorio del Partido Nacional”, escribió Iturralde en las redes sociales.

También dijo que era “absolutamente falso” que tuviera “algún tipo de incidencia en la designación del fiscal” del caso de Penades. “Los hechos son elocuentes respecto a la actuación profesional e independiente de la Justicia, desmintiendo cualquier acusación falsa, basada en interpretaciones caprichosas y desconectadas de la realidad”, añadió.

Irturralde subió entonces la apuesta y pidió a la Fiscalía “que inicie una investigación de oficio con el objetivo de esclarecer los hechos para que no quede ninguna duda sobre este episodio”.

“Las noticias relativas a que ejercí algún tipo de incidencia en la asignación del fiscal del caso del ex senador Penadés son absolutamente falsas. A lo largo de mi carrera política he defendido en todas las instancias las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia y ésta no ha sido la excepción”, argumentó Iturralde en su carta de dimisión.

Chats entre él y Penades publicados por el semanario Búsqueda indicarían que el dirigente nacional estuvo involucrado en la entrega del caso a la fiscal Alicia Ghione, quien era su amiga. También dijo que había que presionar al fiscal Juan Gómez “para que se cague y se vaya”.

Al llegar a su despacho el jueves, Ghione dijo que no sabía si seguiría al frente del caso Penadés y se negó a responder otras preguntas. “No voy a hacer declaraciones, déjenme trabajar tranquila”, dijo. “La Fiscalía contestará y hará sus declaraciones”, añadió tras admitir en una entrevista radiofónica que “duerme tranquila” porque no hizo “nada malo”.

También admitió que conocía a Iturralde “de toda la vida” pero que eso no significaba que se la pudiera señalar como “corrupta”. Añadió que su única actividad política fue en sus años universitarios, durante los que conoció a su compañero Iturralde, con quien admitió haber hablado sobre el caso Penadés.

El Partido Nacional, también conocido como “Blanco”, es al que pertenece el Presidente Luis Lacalle Pou. La agrupación política se ha fusionado en la llamada alianza Multicolor para derrotar al Frente Amplio, una coalición de agrupaciones de izquierda que puso fin a la hegemonía de Blancos y Colorados. El ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) -padre del actual mandatario- fue electo en nombre de los blancos después y antes del líder colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).