Fuerza de Defensa de Falklands realizó ejercicios militares en Estados Unidos

Los tres miembros de la FIDF en plena forma durante su entrenamiento en Carolina del Norte. (Foto PN)

Tres integrantes de la Fuerza de Defensa de las Islas Falkland, FIDF, vienen de realizar ejercicios militares en Estados Unidos, más precisamente en Carolina del Norte, junto a otros integrantes de fuerzas de Territorios Británicos de Ultramar, el Regimiento Real de Bermuda, y Regimientos de las Islas Cayman y de las Islas Turks y Caicos, todas islas del Caribe.

Según explicaron los integrantes de la Fuerza de Falklands, Alastair Baylis, Steve Brown y John Woollcott el ejercicio se denominó Island Warrior 24 (Guerrero de Isla 24) y consistió en sesiones con munición viva, operaciones urbanas y técnicas convencionales de combate. Para ello hubo práctica de tiro con toda una variedad de armas en distintos polígonos, como ingresar y 'limpiar' edificios con seguridad y efectividad, a la vez que carreras de resistencia con obstáculos, rapeleando paredes verticales de unos cincuenta pies de altura y lecciones con bayonetas.

“Fue algo muy especial y una gran oportunidad, esperemos que la primera de muchos más ejercicios conjuntos,” comentó Alastiar Baylis. “Nos sentimos tan orgullosos de representar a las FIDF, y por demás agradecidos al Mayor Dan Biggs por la oportunidad que nos brindó y por supuesto al Regimiento Real de Bermuda, quienes son simplemente brillantes poder trabajar con ellos”.

Tras estos ejercicios de respuesta bélica, los integrantes de FIDF junto a otros 160 militares pasaron tres días y tres noches preparándose para un gran ejercicio final.

En el simulacro tropas se desplegaron en patrullas de seguridad en avenidas y calles residenciales, brindaron protección durante operaciones de distribución de alimentos y estuvieron a la búsqueda de un sujeto fugado. El objetivo del entrenamiento con despliegue fue para probar la resiliencia y niveles de estrés emocional de las fuerzas y ver como se desempeñaban las fuerzas en situaciones de agitaciones civiles o crisis humanitarias.

En cuanto al número de efectivos involucrados en el ejercicio, Steve Brown dijo, “fue una experiencia tan positiva en tantos aspectos, y uno que realmente me impactó fue la oportunidad de poder trabajar a nivel de compañía con un número importante de efectivos.” Y agregó, “eso me dio una verdadera visión sobre cuanta organización es necesaria, y me resultó excelente poder trabajar como una fuerza mayor.”

John Woollacott por su parte se refirió a las nuevas habilidades aprendidas y que podrán compartir en FIDF, “creo que nos devuelve la confianza en que los soldados de la FIDF son entrenados a un nivel muy exigente y pueden trabajar fácilmente con otras fuerzas. Por cierto que aprendimos nuevas habilidades y encares tácticos en el entrenamiento urbano y la 'limpieza' de edificios como parte del paquete, algo que podremos compartir con FIDF”.

Por último dijo que “nos fuimos del entrenamiento, entendiendo que al volver íbamos a desplegar e instruir mucho de lo que pudimos aprender. Por tanto el tema es tratar de encontrar tiempo entre nuestros horarios de práctica para replicar parte de lo aprendido, que tuvimos la suerte de conocer y experimentar. Seguramente también hemos de compartir algunas de las sesiones de movilidad y ejercicios físicos”