CIJ emite resolución aceptable tanto para Ecuador como para México

“Son medidas cautelares, el proceso no ha terminado”, argumentó AMLO

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos) emitió este jueves una resolución que fue acogida con igual satisfacción por ambas partes en el litigio entre Ecuador y México por la redada policial en la Embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, que había solicitado asilo para evitar su encarcelamiento tras ser condenado por corrupción.

La CIJ consideró que no existía “urgencia” ni “riesgo real e inminente” para el dictado de ninguna de las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador. No obstante, el órgano judicial subrayó la “importancia fundamental” de respetar la inmunidad diplomática en virtud de la Convención de Viena y consideró que “las garantías ofrecidas” por Ecuador ya cubrían esas preocupaciones.

El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, dijo que Ecuador había prometido en una carta y en audiencias públicas que proporcionaría la protección solicitada por México, lo que, según la CIJ, era vinculante y creaba obligaciones legales para Ecuador. Salam también subrayó la importancia de la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa saludó la decisión de la corte, que “confirma el carácter innecesario de la solicitud” hecha por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“La solicitud de México se realizó sin tomar en cuenta las reiteradas garantías de Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a las instalaciones, bienes y archivos de la Embajada de México, y que permitiría a México retirar todos esos bienes de las instalaciones y domicilios particulares de sus agentes diplomáticos. Ecuador mantiene su posición”, continúa el comunicado.

En su conferencia de prensa diaria matutina, López Obrador expresó su confianza en que la demanda prospere cuando se emita el fallo definitivo. “Son medidas cautelares, el proceso no ha terminado, lo que se pidió en las medidas cautelares fue que se protegiera la embajada”, subrayó.

AMLO también dijo confiar en que la demanda prospere, “pero tomará tiempo”. Mientras tanto, “es importante sentar un precedente para que no se vuelva a violar el derecho internacional” como ocurrió el 5 de abril para detener a Glas, agregó.

“El gobierno mexicano está muy satisfecho con la orden emitida el día de hoy”, dijo el jueves Alejandro Celorio, asesor jurídico de la cancillería mexicana, afuera de la sede de la CIJ. “Si bien México no obtuvo las medidas provisionales que solicitó ante la Corte, sí obtuvo lo que buscaba: el reconocimiento de que la inviolabilidad de los recintos diplomáticos es absoluta, que no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los recintos de México”, agregó.

México presentó su queja el 11 de abril, acusando a Ecuador de violar las normas internacionales que protegen las sedes diplomáticas y solicitando que sea suspendido de la ONU hasta que reciba una disculpa y una reparación.