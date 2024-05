Falklands: problemas con el flamante galpón para almacenar fardos de lana

Durante la última sesión del Directorio de la Corporación para el Desarrollo, FIDB, se confirmó que el nuevo galpón para almacenaje no era inmune a goteras de agua

A pesar de un foro al más alto nivel, la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, los problemas relativos a la lana, que alguna vez fuera la principal industria de las Islas, persisten, ya sea por una demanda alicaída, precios no remunerativos para la fibra natural, a los cuales ahora se ha sumado el depósito especialmente construido para almacenar y clasificara los fardos.

En efecto, durante la última sesión del Directorio de la Corporación para el Desarrollo, FIDB, se confirmó que el nuevo galpón para almacenaje no era inmune a goteras de agua. El Director Gerente Zach Franklin dijo que la Corporación aguardaba que el Departamento de Obras Públicas de las Islas confirmara una fecha para conectar la electricidad a la nueva instalación. Aunque el legislador electo de las Islas, MLA Gavin Short enfatizó que dicha conexión era “el menor de los problemas”.

Al respecto Mr. Franklin no hizo mención a “otros problemas”, o para su discusión más tarde en una reunión más reservada, pero el legislador MLA Short insistió que a su manera de ver había intención “de esconder algunos temas”, y que se necesitaba traerlos a la luz, y preguntó “cuántos problemas” de la construcción estaban pendientes.

Mike Poole de la FIDB admitió que en efecto la conexión a la red de energía era uno de 12 a 18 temitas sobre los cuales aún se trabajaba“.

Agregó que ”el nivel de los detalles“ no resultaba necesariamente útil pues se trata de un proceso dinámico y esperaba que la gente de la constructora retornara y terminaran el trabajo de forma que pudieran hacerse las inspecciones y todos felices para la inauguración, ”pero sí, estamos aún en el camino de haber completado el trabajo...“

Finalmente Zach Franklin estuvo de acuerdo con MLA Short en que durante la última reunión habían estado repasando una lista ”más ancha de otros desajustes, y que mucho hubiera preferido en la reunión del Directorio se hubieran abordado sólo los problemas relativos a la construcción del centro de almacenaje en sí“

En nombre de la Compañía de Lanas, Tanya Clarke describió la seriedad de la situación afirmando que los ”problemas son muy reales, y creo que todos están al tanto que el galpón no es ajeno a las goteras, y ese es un tema muy serio, quizá el más serio para mantener la lana bien seca“

”Debe resolverse de inmediato, el resto se puede ir subsanando a medida que se avanza y no tiene sentido estar conectado a la red de electricidad si no se puede almacenar nada en el galpón,“ sostuvo Ms Clarke.

De todos medos destacó que la Corporación para el Desarrollo había respondido positivamente al delegado de la Compañía de Lanas, Paul Phillips para que se uniera a trabajar juntos en ver cómo resolver los asuntos.

MLA Short insistió en sus comentarios y Mike Poole admitió que algo en parte era su responsabilidad y parte del contratista de la obra, y ”ahora estamos entendiendo como avanzar o cómo pueden avanzar las cosas.”

Agregó que el contratista de la obra, FIC, (Falkland Islands Company) reconocieron que ellos “no siempre contaron con los materiales correctos necesarios para hacer el trabajo, dentro del marco de tiempo necesario...”

Por último Franklin dijo que apreciaba mucho que Mr. Poole se adjudicara personalmente parte de la responsabilidad pero que igualmente “era extenderse sobremanera”.

Finalmente Poole como Secretario del Directorio de la Corporación anticipó que se reuniría con los representantes de la Compañía de Lanas, Paul Phillips y Tanya Clarke junto al gerente del proyecto John Hellowell para tratar de seguir las obras “en sus etapas finales”, esperando que para julio se podría tener una fecha objetivo de conclusión de obras“.

En noticia adjunta, el Directorio de la Corporación para el Desarrollo, comunicó que los costos del manejo de los fardos de lana correspondientes a la zafra 2024/25 quedarán exentos, aunque sujetos a una decisión del Consejo Ejecutivo de las Falklands.

El Secretario del Directorio, Pool dijo que el tema se discutió durante la última sesión y responde a los difíciles momentos que viene atravesando el sector agropecuario de las Islas. ”No son los mejores tiempos para la venta de lana, que están muy pesadas y este exención sería un alivio pequeño, pero alivio en fin para reducir costos en los próximos doce meses”.

En noticias relacionadas la Asociación de Compañías de Pesca de las Islas Falkland, Mr. Mike Poole quien tenía el cargo de secretario del Directorio de esa institución durante los últimos dieciocho meses presentó su renuncia.

Como resultado la distribución de cargos en el Directorio de FIFCA se ajusta al siguiente detalle, Cheryl Roberts, Secretaria, Alex Reid Secretario Adjunto, además de Drew Irvine, Hamish Wylie y Tom Blake como los miembros restantes del Directorio. Cuando la próxima asamblea general anual de la institución se designarán nuevas autoridades.