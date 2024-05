Un pasajero muerto y 30 heridos en vuelo de Singapore Airlines golpeado por fuertes turbulencias

Un ciudadano británico murió y otras 30 personas resultaron heridas cuando un vuelo de regreso de Singapore Airlines desde el aeropuerto Heathrow de Londres atravesó “fuertes turbulencias” que obligaron a un aterrizaje de emergencia en Bangkok, Tailandia. “Confirmamos que hubo heridos y un muerto a bordo del Boeing 777-300ER. En total, había 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo”, dijo la aerolínea en Facebook.

”El vuelo #SQ321 de Singapore Airlines, que operaba desde Londres (Heathrow) a Singapur el 20 de mayo de 2024, experimentó graves turbulencias en ruta. El avión se desvió a Bangkok y aterrizó a las 15.45 hora local del 21 de mayo de 2024”, señala un comunicado.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG