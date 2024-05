Autoridades chilenas analizarán in situ cuestiones sobre la Antártida

La ministra de Defensa Maya Fernández y un grupo de parlamentarios se reunirán esta semana en la Base Presidente Frei

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile tiene previsto reunirse esta semana en la base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártida, para analizar las “condiciones geopolíticas imperantes” en la zona tras las controversias con Argentina sobre reclamos de soberanía.

Los parlamentarios viajarán este jueves junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el embajador Marcos Correa Letelier, titular de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería.

Los recientes descubrimientos de petróleo en la región también estarán sobre la mesa, se informó en Santiago. Aún estaba por confirmarse la presencia del jefe Aire de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), General Hugo Rodríguez.

La congresista Camila Flores de Renovación Nacional dijo que el evento sería un “acto transversal de soberanía” luego de un supuesto descubrimiento de petróleo por parte de Rusia en territorio antártico reclamado por el Reino Unido, Chile y Argentina. El lunes comenzó en la India una cumbre consultiva de los países que integran el Sistema del Tratado Antártico.

El presidente chileno, Gabriel Boric Font, confirmó la semana pasada que su país “se opondrá a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos” en la zona según el Tratado Antártico de 1959.

El Estatuto Antártico Chileno promulgado el 21 de agosto de 2020 prevé los despliegues in situ del país sudamericano para defender sus reclamos de soberanía. En este sentido, la Armada de Chile contribuye a las actividades antárticas nacionales, incluyendo la búsqueda y salvamento marítimo, y el control de la Pesca Ilegal, No Regulada y No Regulada (INDNR), garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.