Reportan que muere personal de la ONU en ofensiva israelí

Rafah solía albergar a unos 1,4 millones de habitantes

El secretario general de la ONU, António Guterres, volvió a pedir un “alto el fuego inmediato” en Gaza mientras un trabajador de su organización murió y otro resultó herido durante el despliegue israelí en la ciudad sureña de Rafah. Según la oficina de prensa del grupo terrorista Hamás, ambos viajaban en un vehículo marcado con banderas y logotipos de la ONU.

Guterres también señaló en un comunicado que estaba ”profundamente triste al enterarse de la muerte de un miembro del personal del Departamento de Seguridad de la ONU (DSS) y de las heridas de otro miembro del departamento cuyo vehículo fue atacado cuando los dos estaban en camino del Hospital Europeo de Rafah“.

En un mensaje de vídeo, el portugués Guterres pidió un alto el fuego ”inmediato“ en la Franja de Gaza, que permanece bajo fuego israelí tras siete meses de guerra que han dejado, según Hamás, más de 35.000 muertos, la mayoría mujeres y niños.

”Reitero mi llamamiento, el llamamiento del mundo entero, a un alto el fuego humanitario inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes y a un aumento inmediato de la ayuda humanitaria“, había dicho Guterres en un mensaje por vídeo dirigido a una conferencia internacional de donantes en Kuwait. En su opinión, un alto el fuego sería ”sólo el comienzo“ de ”un largo camino hacia la recuperación de la devastación y el trauma de esta guerra“.

La radio pública israelí informó que se estaba investigando un tiroteo contra un vehículo de la ONU mientras se llevaban a cabo operaciones en Rafah, Jabalia y Zeitoun para impedir que Hamas ”reorganizara sus filas“. Israel ha estado llevando a cabo una ofensiva a gran escala contra Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al ataque del 7 de octubre durante el cual murieron casi 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

La ONU también advirtió que la ayuda humanitaria ha sido bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y tomaron el cruce fronterizo con Egipto. Según el portavoz de la autoridad de cruce fronterizo de Gaza, Hicham Adwan, ”los vehículos militares israelíes avanzaron desde la frontera y recorrieron unos 2,5 kilómetros“.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Israel no tiene ningún ”plan creíble“ para la protección de los civiles en Rafah, pero reconoció que su país sigue suministrando armas a Israel salvo bombas de alto explosivo, cuyo lanzamiento está en ”pausa“. Blinken habló en el programa ”Face the Nation“ de la CBS y dijo que la Casa Blanca ha expresado su preocupación a Israel durante ”meses“ por una importante operación en Rafah. ”Hemos dicho a Israel que no podemos, y no apoyaremos, una operación militar importante en Rafah sin un plan creíble para proteger a los civiles“, afirmó el político demócrata, quien reiteró que ”no ha visto” planes tampoco en ese en relación con la reconstrucción de Gaza.

A la luz de la inminente ofensiva israelí, unos 360.000 habitantes de Gaza han huido de Rafah, en el extremo sur de la frontera con Egipto, dijo la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA). “Mientras tanto, en el norte de Gaza los bombardeos y otras órdenes de evacuación han creado más desplazamientos y miedo para miles de familias”, dijo también la UNRWA el día X. Rafah había sido el hogar de 1,4 millones de personas durante meses, la mayoría de ellas desplazadas por la violencia de otras áreas de la Franja de Gaza. “No hay ningún lugar adonde ir. No hay seguridad para moverse sin un alto el fuego”, afirmó la UNRWA.

En este escenario, el senador estadounidense Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) instó a Israel a hacer todo lo necesario para exterminar a Hamás, tal como Estados Unidos estaba “justificado” para lanzar bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. “Entonces, Israel, haz lo que tengas que hacer para sobrevivir como Estado judío. Lo que tengas que hacer”, añadió. Graham también argumentó en una entrevista con NBC News el domingo que Hamas era el culpable de la mayor parte de las víctimas civiles. El ejército israelí se enfrenta a un escrutinio internacional cada vez mayor. Incluso se dice que la Casa Blanca alberga preocupaciones de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) puedan haber violado el derecho internacional humanitario al utilizar armas estadounidenses.

El presidente Joseph Biden prometió no apoyar una operación militar importante en Rafah con armas estadounidenses, pero consideró que el despliegue de Israel aún no había cruzado la línea roja de Washington.