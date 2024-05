Condenan a 3 años y medio a hombre que arrojó botella a Milei

El agresor tenía antecedentes de violencia y se encontraba bajo los efectos del alcohol durante el ataque

Un tribunal de Buenos Aires validó este lunes un acuerdo con la fiscalía por el cual el hombre que arrojó una botella contra la caravana del presidente Javier Milei el día de la toma de posesión fue sentenciado a tres años y medio de prisión. En el incidente, el perpetrador no acertó a impactar al Jefe de Estado pero sí a un guardia de seguridad.

Gastón Ariel Mercanzini, de 51 años, pasará al menos 2 años y 4 meses en prisión antes de que se puede analizar su salida porque, además de su condena de un año y medio por el atentado contra el líder libertario, también había sido condenado a dos años por violencia de género pero estaba en libertad condicional. La jueza María Eugenia Capuchetti validó el entendimiento entre Mercanzini y el fiscal Carlos Rívolo por el cual también se revocó la medida probatoria.

Asimismo, se ordenó al acusado someterse a tratamientos de rehabilitación y desintoxicación hasta su recuperación. Él “comprende y reconoce expresamente la existencia de los hechos del proceso y la responsabilidad que se le atribuye”, señala la sentencia.

Después del ataque del 10 de diciembre, Mercanzini no fue arrestado de inmediato, lo que desencadenó una búsqueda policial. “No iré a la cárcel y si voy con la frente en alto, me atreví a hacer lo que muchos no pudieron”, escribió entonces. Al día siguiente, se entregó a una estación de televisión alegando que estaba desempleado y tenía problemas de adicción. También dijo que estaba borracho durante el ataque y admitió que vivía en la calle. “Esa semana, del 3 al 10 de diciembre, me emborraché tres veces. El día del episodio estaba borracho. No sé qué se me pasó por la cabeza. Me dolió escuchar que para el presidente electo el plan de convertibilidad era bueno, eso me afectó mucho…”, dijo.

”Quiero pedir disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tenía intención de hacerlo”, insistió. Actualmente se encuentra internado en el penal de Marcos Paz. El incidente del 10 de diciembre fue captado en video, mostrando que la botella roza por poco la cabeza del presidente Milei e hirió a un oficial de policía.