Milei y Lacalle Pou acabarán reuniéndose pese a no compartir puntos de vista idénticos, dice Adorni

Adorni transmite cada mañana las opiniones de la administración durante sus ruedas de prensa

El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, dijo en entrevista con El País de Montevideo que los presidentes Luis Lacalle Pou y Javier Milei tenían diferentes puntos de vista sobre el papel del Estado en la economía de cada país. El funcionario también abordó la demora en materializar un encuentro entre ambos jefes de Estado a pesar de la corta distancia geográfica que los separa.

Según Adorni, Milei priorizó otros intereses globales, como su indiscutible e inamovible respaldo a Israel, o sus varias visitas a Estados Unidos, para coquetear con potenciales inversores, además de otros compromisos con la comunidad judía. Sin embargo, Lacalle y Milei coincidieron en un evento de la Fundación Libertad en Buenos Aires, que estuvo bastante concurrido para una charla mano a mano. “Se vieron, se saludaron, estuvieron ahí dos segundos charlando”, explicó Adorni. “Hay cosas que no suceden porque no suceden; en algún momento sucederán”, detalló. La única razón por la que aún no han mantenido un encuentro privado fueron “cuestiones de agenda”, afirmó Adorni.

Milei favorece un Estado que no complique la vida de las personas y que promueva la igualdad de oportunidades reales y del esfuerzo individual, explicó también Adorni, al tiempo que señaló que existen enormes diferencias con la postura de Lacalle. “Creemos en la igualdad real de oportunidades, [y] en la igualdad ante la ley”, dijo Adorni. “Y en esfuerzo y sacrificio; y ahí el Estado no tiene mucho que hacer”, añadió.

El portavoz también dijo que Argentina promoverá la libertad comercial dentro del Mercosur y se alineará con países que compartan esta visión. “Tenemos una idea clara de lo que queremos en términos de comercio internacional, que es libertad comercial absoluta. Dentro del Mercosur, lo que vamos a hacer es siempre promover eso. Cualquier cosa que pueda sugerir obstáculos o complicaciones o burocracia, no lo aceptaremos”, enfatizó.

Adorni se dio a conocer en las redes sociales por su estilo ácido y antikirchnerista. Después de unirse al gobierno de Milei, representa las opiniones de la administración todas las mañanas durante sus conferencias de prensa diarias. El mes pasado fue ascendido al rango de Secretario de Estado, equivalente al de ministro, lo que implicó un aumento salarial. A principios de este año, su hermano Francisco fue contratado como asesor del Ministerio de Defensa a pesar de carecer de las credenciales adecuadas.