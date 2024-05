Falklands organiza foro sobre desarrollo económico con panelistas internacionales

Debbie Summers, Directora Ejecutiva de ID Tours de Nueva Zelanda

Un foro sobre desarrollo económico en las Islas Falkland será lanzado por primera vez en la próxima Semana de la ExpoRural que normalmente se desarrolla durante el mes de julio, según explicó del Director Gerente de la Corporación para el Desarrollo de las Falklands, Zachary Franklin en conferencia de medios. Se trata de un acontecimiento con carácter anual, al cual la Corporación estaba mandatada a realizar según quedó establecido en la revisión de los cometidos de la institución.

Franklin dijo que la Asociación Rural de las Falklands acordó ceder un día y medio de la tradicional Semana de la Expo Rural, para que la Corporación pueda organizar y desarrollar el foro.

Agregó que en el primer día habrá exposiciones tanto de la Corporación para el Desarrollo como de la Asociación Rural de Falkland durante la mañana, en la cual se informará sobre el estado de la economía de las Islas Falkland y por la tarde, “se contará con tres conferencistas quienes expondrán, a razón de 45 minutos cada uno, en temas de su propia especialidad”. Los conferencistas han sido especialmente invitado a las Islas y se trata de,

Debbie Summers, nacida en las Islas experta en turismo, Directora Ejecutiva de ID Tours Ltd de Nueva Zelanda. Debs también integró la Fuerza de Tareas sobre el futuro del Turismo durante el tiempo que duró la pandemia de Covid en Nueva Zelanda. Además durante siete años fue la Secretaria Ejecutiva del Directorio de Cruceros Nueva Zelanda, y además integró dicho Directorio por quince años.

El segundo conferencista será David Ross, el CEO del Centro Agri-Epi. David suministra liderazgo y dirección estratégica para el desarrollo del centro en su papel emergente, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de un ingeniero agrónomo con 26 años de experiencia en tecnología agrícola, tales como pioneros en innovación, tecnología y agricultura de precisión con el fin de mejorar la productividad, beneficios y crecimiento sostenible.

Y Chris Shirling Rooke, el CEO de Maritime Reino Unido. Chris ha establecido el Consejo Regional Marítimo del Reino Unido, auspiciando financiamiento y conducción a relaciones inter-empresas como forma de respaldar avances en toda la industria.

En definitiva, la temática de las conferencias referirán a áreas industrias tradicionales de las Falklands, como son, pesca, agricultura y turismo, según explicó Franklin, “pero un gran pero, qué ha sucedido a esas tres industrias en el resto del mundo tras la pandemia del Covid. Qué cambios han tenido lugar? Cuáles son las tendencias? y Qué es lo que ha cambiado y no está sucediendo m{as?.

Las exposiciones serán seguidas por un período de media hora de preguntas, ”en un foro abierto al público, y va más allá del sector agrícola si bien estaremos funcionando en conjunción con el programa de la Expo-Rural, por tanto estará abierto a cualquier persona en las Islas y esperamos que motive a una audiencia mayor a concurrir y sumarse a quienes se han movilizado a Stanley con motivo de la Expo'Rural.“

En el segundo día que será una sesión matutina tan solo, tendremos a los tres conferencistas en una mesa redonda , en el cual el grupo estará atento a considerar qué ideas ”podrían ser aplicables a las Islas Falkland, basados en lo que está aconteciendo en el resto del mundo,“ explicó el Director Gerente de la Corporación para el Desarrollo, enfatizando en el condicional ”podrían”.

El foro tendrá lugar en el Salón Municipal el lunes primero de julio y martes 2 de julio, comenzando a las 09:00 horas. Habrá una trasmisión stream en vivo proporcionada por Sure. Los auspiciantes incluyen a la Cámara de Comercio de las Falklands, ELink the Falkland Islands Company, Stanley Services Ltd.y Consolidated Fisheries Ltd.