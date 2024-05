Asamblea General de la ONU aprueba membresía plena de Palestina pero sin derecho a voto

Según medios de Buenos Aires, Argentina podría esperar reciprocidad de Israel en el tema Malvinas/Falklands por oponerse al voto mayoritario

A pesar del rechazo de Argentina y de otros ocho países, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió este viernes por 143 votos a favor y 25 abstenciones elevar el estatus de Palestina dentro de la organización al de miembro pleno, se informó en Nueva York. En 2012, Palestina fue admitida como Estado observador con 138 votos a favor y 9 en contra.

Junto a Argentina también emitieron una opinión disidente: Estados Unidos, Israel, Hungría, la República Checa, Micronesia, Nauru, Palau y Papua Nueva Guinea. Bajo administraciones anteriores, Argentina había votado a favor del acceso de Palestina a la ONU. Pero esta vez la lealtad del presidente Javier Milei a Israel y Estados Unidos exigió un voto negativo. Según medios de Buenos Aires, Argentina podría esperar la reciprocidad de Israel en el diferendo Malvinas/Falklands con el Reino Unido.

La resolución adoptada por la Asamblea también otorga a Palestina nuevas competencias que van más allá de su estatus actual como “Estado observador no miembro” y definen su participación en la Asamblea General, pero especifica que no tendrá derecho a votar ni a aspirar a posiciones dentro de los organismos de la ONU.

Según la decisión del viernes, el Estado de Palestina “es elegible para ser miembro de la ONU de acuerdo con el artículo 4 de la carta fundacional y, por lo tanto, debe ser admitido como miembro de las Naciones Unidas”. En consecuencia, se pidió al Consejo de Seguridad “que reconsidere la cuestión favorablemente”.

La mayor diferencia de opinión giró en torno al potencial derecho de voto, que no fue bienvenido ni siquiera entre los países europeos favorables a Palestina y no fue concedido por el momento. A pesar de la votación del viernes, Palestina no será admitida en la ONU hasta que el Consejo de Seguridad lo acepte.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riad Mansur, dijo que la resolución del viernes apoyaba el derecho de su pueblo a vivir en paz y soberanía.

Por otro lado, el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yisrael Katz, calificó la decisión histórica como “un premio para los terroristas de Hamas” y añadió que la ONU tenía prejuicios estructurales, por lo que se había vuelto irrelevante. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que la ONU respaldaba “el establecimiento de un Estado terrorista palestino”.

El respaldo de la Asamblea General se produce en medio de una fuerte presión internacional sobre Israel para que detenga la operación militar en la Franja de Gaza.

El mes pasado, Estados Unidos debió aplicar su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad para que Palestina no fuera miembro pleno.