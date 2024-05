Presencia de profesor sionista acaba en escándalo en la principal universidad uruguaya

“Sí, soy sionista, y estoy orgulloso de ello”, subrayó Spektorowski, nacido en Montevideo

Un alzamiento estudiantil que desembocó en la supresión de un curso que iba a impartir el profesor Alberto Spektorowski en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Udelar), dada su filiación “sionista”, ha provocado un escándalo en la capital uruguaya que involucró a la comunidad judía local y a varios legisladores.

El diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado -miembro de la coalición Multicolor del presidente Luis Lacalle Pou- pidió a la Cámara Baja que convoque a las autoridades de la Udelar.

El dirigente estudiantil Mateo Peña dijo a Telenoche que la agrupación rechazó las declaraciones de Spektorowski que “relativizan el genocidio y niegan la situación que viven los palestinos”. Peña insistió en que el profesor “no habrá 30.000 muertos, sino 50.000 o los que sean necesarios”, lo que para los estudiantes constituye “un discurso de odio y apología de la guerra”. El mundo académico “no debería amplificar ese discurso”, argumentó también Peña.

Pablo Martinis, decano de la Facultad de Humanidades, señaló que el inicio del posgrado de Spektorowski se pospuso para revisar el asunto, pero insistió en que no se suspendió ni canceló. La facultad “se tomará un poco más de tiempo para afinar la propuesta y no dejar lugar a dudas o consideraciones sobre el hecho de que se presente la pluralidad de perspectivas que el tema merece”, subrayó Martinis. “Es un tema complejo”, añadió.

“Cualquier política de cancelación vinculada a aspectos ideológicos es inadmisible en la Universidad de la República”, insistió. En cuanto a la remuneración de Spektorowski, el Decano admitió que tendría derecho a una paga de grado 5, pero que no se le concedería un puesto a tiempo completo.

Hay un propósito antisemita“, señaló Schipani en su alegato ante la Comisión de Educación de la Cámara. ”Nos parece muy grave lo que se ha difundido a través de la prensa de que se cancela la participación de un destacado académico uruguayo-israelí por ser sionista como si fuera algo malo. Ser sionista es defender la existencia del Estado de Israel: Yo me considero sionista“, dijo. ”Estas cosas no pueden pasar en Uruguay y no pueden pasar en la universidad pública“, agregó.

Martinis y el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, deberán comparecer ante la Cámara el 15 de mayo.

Spektorowski es un politólogo uruguayo-israelí. Nacido en 1952 en Montevideo, emigró a Israel a una edad temprana. Es profesor jubilado de la Universidad de Tel Aviv. Sus campos de interés incluyen las políticas de identidad, la democracia y la resolución de conflictos.

Es autor de ”The Origins of Argentina's Revolution of the Right” (publicado por University of Notre Dame Press en 2003), “Politics of Eugenics: Productionism, Population, and National Welfare” (en coautoría con Liza Ireni-Saban y publicado por Routledge en 2013), y “Autoritarios y populistas. Los orígenes del fascismo en la Argentina” (publicado por Lumière en 2013), entre otros.

Sobre el actual escándalo en Montevideo, Spektorowski declaró abiertamente que “Sí, soy sionista, y estoy orgulloso de serlo” porque ser sionista no es intrínsecamente malo.

Organizaciones judías de Uruguay, entre ellas el Comité Central Israelita y Bnei Brith, expresaron su condena a la situación.

Sobre su curso en la Udelar, Spektorowski dijo que “no quiero involucrarme con decisiones institucionales, cualquier decisión que tomen la acepto, porque iba a participar como profesor invitado”.

“No tengo queja alguna”, señaló también. Iba a disertar sobre “La laicidad como problema: su historia y fundamentos” para analizar “el concepto de laicidad desde el punto de vista histórico y comparativo con otros países”, así como “su relación con la cultura y la política”, y “la estrecha vinculación entre laicidad y cultura, laicidad y política, laicidad y educación.”

Para el Comité, la Udelar “pone en juego su histórica identidad democrática, plural y laica” al “ceder a estas presiones”. “Ya no se trata de defender al Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa, se trata de que nuestro país, Uruguay, importe un conflicto que le es ajeno, un solo conflicto respecto de los tantos y tan dolorosos que hay en el mundo, dejando en claro una intención discriminatoria”, señaló la organización en un comunicado.

“No nos quedaremos callados cuando las circunstancias ameriten nuestra voz, fuerte y clara, para rechazar el antisemitismo y cualquier discurso de odio que se pretenda propagar”, agregaron.

B'nai B'rith Uruguay subrayó que Spektorowski tenía una “destacada trayectoria y credenciales, fue convocado como invitado para dictar dos clases dentro de un curso de Humanidades, que nada tiene que ver con Israel, ni con el judaísmo, ni con el sionismo, sino con el laicismo, principio histórico en nuestro país del cual los uruguayos nos sentimos orgullosos”.

“Rechazamos y condenamos que el sindicato de estudiantes haya basado su oposición en la condición sionista del citado profesor. El sionismo, como movimiento nacional del pueblo judío, defiende el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado. Utilizar el término como descalificación o acusación implica directamente negar el derecho a la existencia de Israel, y el derecho del pueblo judío a la autodeterminación”, añadió la organización judía.