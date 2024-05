No hay conflicto diplomático entre Argentina y España tras declaraciones sobre Milei

Adorni destacó que el asunto no debería escalar más

El Gobierno de España descartó este lunes cualquier conflicto diplomático con Argentina después de los comentarios despectivos del ministro de Transportes, Óscar Puente, la semana pasada contra Javier Milei, cuyo portavoz, Manuel Adorni, dijo en Buenos Aires que “para nosotros es un tema resuelto”.

“Que un ministro de otro país dé a entender que un presidente ingiere determinadas sustancias no sólo es infeliz sino también bastante agresivo. En base a eso, el gobierno se expresó a través del comunicado. El tema se acabó para nosotros”, argumentó Adorni.

“Entendemos que no debe ir más allá de lo que ya pasó, que fue simplemente una agresión y una respuesta a esa barbaridad que se dijo sobre el Presidente”, añadió.

En Madrid, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, coincidió: “No hay ninguna crisis diplomática”, subrayó. Además, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, envió “un mensaje fraternal al pueblo hermano” de Argentina e insistió en que ambos gobiernos ya resolvieron sus diferencias.

Sin embargo, el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, señaló que “me parece que después de tal ofensa de su gobierno al presidente de la República Argentina no queda más remedio que una disculpa”.

Consultado sobre por qué el gobierno argentino optó por emitir un comunicado en las redes sociales en lugar de contactar a la Embajada de España, Adorni respondió que “es absolutamente increíble que ante una agresión contra un Presidente de la Nación pretendan seguir ciertos pasos diplomáticos”.

Tras las declaraciones de Puente, la Presidencia argentina publicó un comunicado en X diciendo que el Gobierno español tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como la supuesta implicación de la esposa de Pedro Sánchez en un caso de corrupción que casi le llevó a la dimisión.

En este escenario, Adorni confirmó que Milei efectivamente planea viajar a España a finales de este mes pero no estaba prevista una reunión con Sánchez, aunque la agenda del líder sudamericano “no está cerrada”. Milei asistirá a la convención anual del partido conservador Vox los días 18 y 19 de mayo en Madrid y se reunirá con el líder Santiago Abascal, entre otros políticos de derecha. Abascal asistió a la toma de posesión de Milei en diciembre de 2023. Milei también recibirá el premio del Instituto Juan de Mariana, junto al escritor peruano Mario Vargas Llosa y otras personalidades.

“Hay gente muy mala que siendo ellos mismos ha llegado a lo más alto”, afirmó Puente en un acto organizado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). “Milei, por ejemplo, TrumpÖ No sé si tendrán asesores. Milei, claro, si tiene asesores no creo que escuche mucho”, continuó. “He visto a Milei en la televisión y mientras lo escuchaba -no sé en qué estado y antes de la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias- dije: 'Es imposible que gane las elecciones'. dijo el funcionario español en la ciudad de Salamanca.

“Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y provocando la disolución de España; ha puesto en peligro a las mujeres españolas al permitir la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que sólo traen pobreza y muerte”, señala también el documento.

“Los argentinos optaron por cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país”, insistió la Oficina de Milei.